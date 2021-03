Gryazin, který na Valašsku startoval v rámci přípravy na soutěž mistrovství světa v Chorvatsku předváděl po oba dny úvodního podniku Sonax MČR v rally vynikající výkony. Z pohledu statistik byl na deseti rychlostních zkouškách pouze dvakrát poražen, když byl ale nejhůře třetí a celou soutěž ovládnul stylem start - cíl.

Jan Kopecký se dnes po včerejší anabázi s upadlým kolem soustředil především na souboj o české body s Filipem Marešem, kterého nakonce v závěru soutěže 'udolal'. Mareš však určitě nemusí smutnit, neboť i on předvedl významné zlepšení, především tedy s ohledem na srovnání časových odstupů na jednotlivých rychlostních zkouškách.

Čtvrtá příčka absolutně je skvělým příslibem do budoucnosti ze strany talentovaného Dominika Stříteského, za nímž byl v cíli letošní Valašské rally klasifikován další z nadějných českých mladíků Erik Cais. Pomyslné rozšířené stupně vítězů ještě doplnil šestý Jan Černý, který přišel o lepší umístění díky Caisovu náporu v závěru soutěže.

V samostatném hodnocení vozů s jednou poháněnou nápravou se ze zaslouženého vítězství raduje René Dohnal před Wiliamem Craightonem z Irska, pro něhož znamenal start na této soutěži řadu nových zkušeností. Třetí místo v klasifikaci aut kategorie 2WD i přes obrovský nápor Jana Dohnala udržel Václav Stejskal, Dohnala může alespoň těšit třetí příčka v klasifikaci MČR.

K TÉMATU

Ohlasy jezdců z cíle:

Nikolaj Gryazin: "Vyhráli jsme, takže se logicky radujeme. Pro nás to bylo důležité rozjetí před soutěží mistrovství světa v Chorvatsku. Zdejší rychlé tratě nám připomenuly Barum rally, na které jsme v minulosti už startovali. Svým způsobem jsme tedy zakončili nedodělanou práci z této soutěže. Na Barumku bych se ale rád vrátil. Valašská rally byla moc hezká. Jsou tu pěkné tratě s rychlými ale i úzkými úseky. Nenajeli jsme sice moc kilometrů, ale rychlostní zkoušky byly náročné a pokud je celé české mistrovství takové, tak to zde není lehké."

Jan Kopecký: "Gryazinovi patří obrovská gratulace, předvedl neskutečný výkon. My jsme mu včera sekundovali až do místa, kde jsem zapomněl utáhnout kolo. Dnes už jsme se zaměřili na Filipa, abychom ho předstihli a to se nám povedlo. Jemu zase patří dík za skvělý dnešní souboj. Ta včerejší chyba se samozřejmě podepsala na mé dobré náladě, protože takové věci se nám opravdu nesmí stávat. V ten moment jsme ani nedoufali, že dojedeme do cíle Lešné. Dneska, abych nevyrobil nějakou hloupou chybu, jsme se zaměřili pouze na Filipa."

Filip Mareš: "Soutěž hodnotím pozitivně, ale nebudu lhát, že bych nějak jásal, protože nám druhé místo uteklo o kousek. Určitě jsme měli na to ty čtyři vteřiny najít. Na druhou stranu, takhle blízko jsme nikdy nebyli, takže jsme spokojení, že je vidět posun kupředu. Chceme tedy na tomto dál pracovat o pokud možno i dostat se i před Honzu, ale to je běh na dlouhou trať. Bodový základ máme dobrý a musíme prostě makat dál. Rezervy jsou všude, v rozpisu, v jízdě, je to o detailech. Jede se rychle, dost se to vyrovnává. Klobouk dolů před Adamem Březíkem, i když nedojel, Dominik Stříteský super výsledek, Erik Caise je také velký talent, je dobře, že se ta špička rozšiřuje. Další závody budou určitě zajímavé."

Dominik Stříteský: "Letošní Valaška nás překvapila opravdu hodně. Počítali jsme s výsledkem okolo hranice první desítky, ale nakonec jsme v cíli na čtvrtém místě absolutně a třetí v rámci domácího mistrovství. To je při prvním startu s novým autem něco neskutečného. Dnešek nám s výjimkou Poličné docela sednul. Tato zkouška je tak náročná, že mi chybí zkušenosti, abych tam byl víc konkurenceschopný. Nemyslím, že by na mě tento výsledek kladl větší tlak. Celý letošní rok máme postaven na získávání zkušeností a najetí potřebných kilometrů, abychom byli schopni o tyto pozice bojovat častěji v příštím roce. Možná i to je ten důvod tohoto výsledku, že si nemusíme žádný tlak připouštět."