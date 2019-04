Možná už letos by mohla začít podle informací Deníku výstavba nové lanovky na Pustevny. Záležet bude na tom, zda se na větší část z předpokládaných nákladů ve výši 150 miliónů korun podaří získat dotaci. Výstavbu lanovky podporuje Moravskoslezský kraj, který ji v rámci turistického oživení Beskyd zařadil mezi své strategické priority. „Počítáme s moderní kabinovou lanovkou. Ta stávající už svými parametry nedostačuje zájmu veřejnosti. Nejde nám o další navýšení počtu návštěvníků, ale chceme se zaměřit na efektivnější provoz a s tím spojené zvýšení bezpečnosti cestujících, jejich komfort,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj a turistický ruch Jan Krkoška. Zopakoval i to, že Pustevny jsou po Lysé hoře druhým nejnavštěvovanějším místem v Beskydech.

Nová lanovka povede ve stejném půdorysu jako současná. Podle slov Petra Chrostka, jednatele společnosti Pustevny s. r. o., která lanovku provozuje, jde o to, aby zásah do Chráněné krajinné oblasti Beskydy byl co nejmenší. „Návštěvníci se mohou těšit na lanovku s odpojitelnými kabinkami, z nichž každá bude mít kapacitu deset míst. Ve špičkách se zvýší přepravní kapacita, při nejvyšší rychlosti jízdy lanovky bude jízda nahoru místo stávajících bezmála dvaceti minut trvat méně než polovinu. Lanovka bude mít všechny moderní prvky. Z technologického hlediska je základní změnou její motor bez převodovky, čímž se sníží počet poruch a bude tak splňovat nejpřísnější kritéria z pohledu bezpečnosti,“ řekl Chrostek. V nejvyšším bodě by lanovka měla jet ve výšce dvaasedmdesát metrů nad zemí, současná délka lanovky 1600 metrů i převýšení 400 metrů zůstanou zachovány.

Vybudování nové lanovky je hlavním krokem k tomu, aby mohla začít i rekonstrukce lyžařského střediska, které bylo uplynulou zimní sezonu vůbec poprvé zcela mimo provoz. Udržovány byly jen tratě pro běžecké lyžování. Studie na obnovu a rozšíření lyžařského areálu už existuje. „V roce 2017 byla otevřena nová horní stanice lanovky s restaurací a pevně věřím, že jako další se nám podaří výstavba lanovky. Málokdo ví, že lanovka na Pustevny je nejstarší sedačkovou lanovou dráhou na světě. Naposledy modernizována byla v roce 1987, a těch více než třicet let už je samozřejmě znát,“ dodal Chrostek. Stavební povolení by mělo být vydáno zhruba v polovině letošního roku. Práce však kvůli hnízdění vzácných druhů ptáků mohou probíhat jen od začátku září do konce března.

(au, ku)