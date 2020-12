„Za standardní situace je období Vánoc, kdy se na jedné straně člověk zklidní, užívá si sváteční pohody, ale na silvestra zaznamenáváme pravidelně nárůst mimořádných událostí, požárů v souvislosti se zábavnou pyrotechnikou, požáry v domácnostech od svíček apod. Takže toto období pro nás klidnější určitě není,“ říká ředitel HZS Moravskoslezského kraje, brig. gen. Vladimír Vlček.

Navíc letošní Vánoce budou zcela odlišné od těch předchozích…

Nejen pro nás, hasiče, ale pro všechny. Pokud jde o nás, nároky jsou vyšší, vzhledem k našemu zapojení do systému v rámci pomoci proti pandemii covidu jsme vytvořili tři mobilní odběrové týmy, zapojili jsme se i do nynějšího antigenního testování veřejnosti. Budeme tak v denním režimu vypomáhat v nemocnicích v Opavě a Havířově na odběrových místech, abychom ulehčili tamnímu personálu, který je už delší dobu pod velkou zátěží. Chlapci se určitě nudit nebudou, ale jejich absence se musí nahradit zase v rámci běžné směny tak, aby požární bezpečnost byla dodržena.

Dá se vůbec například na štědrovečerní službě pomýšlet na běžné tradice, jako je stromeček, kapr k večeři?

Některé tradiční zvyky respektujeme, ctíme a dodržujeme i my. Naše činnost je sice sváteční, ale ve smyslu, že dodržet podmínky pro výjezd je nezbytné. Řádově se o svátcích týká služba v kraji asi 300 lidí, na stanicích je stromeček, slavnostní večeře a určitý duch Vánoc, ale vždy záleží na konkrétních podmínkách. Snahou je vyjít s vybráním si dovolené vstříc těm, kdo mají malé děti. Ale není to dogma, je to individuální a vždy s ohledem na momentální situaci. A dlouholetou tradicí se stalo i to, že dopoledne na Štědrý den objíždíme naše stanice, abychom našim členům poděkovali za práci. Účastní se i hejtman a primátor Ostravy, jde o určitý způsob neformálního ocenění, kterého si hasiči velmi váží. Pokud jde o silvestra, tak půlnoční přípitek je samozřejmě nealko, ale obvykle na něj není čas. Hektická standardní činnost začíná kolem dvaadvacáté hodiny a vše se obvykle uklidní mezi šestou a sedmou ráno. Pamatuji i silvestry, kdy všechny jednotky byly na výjezdech a řešily běžné věci, nehody. Takže silvestr nikdy není klidný.

U hasičského sboru jste už 36 let, zažil jste toho hodně, ale letošní rok musel být i pro hasiče v kraji výjimečný…

Vybavím si fatální povodeň v roce 1997, pak menší v letech 2010, nebo 2012, z dřívější doby třeba obrovský požár závodu Technoplyn. Ovšem letošní souběh událostí s kombinací covidu, požáru v Bohumíně, kde zahynulo 11 lidí, či povodní byl opravdu výjimečný.

Ptát se hasičů na obligátní otázku spojenou s koncem roku je trochu zvláštní. Ale přesto: Víte, nebo alespoň tušíte, co vás v příštím roce čeká?

U koho se to dá dnes říct? Z křišťálové koule věštit neumím, to snad vláda. Některé kroky vedou k tomu, že místo uklidnění se pandemická situace zhoršuje, což bude klást vyšší nároky i na nás. Z pohledu dalšího vývoje, dopadu finančních škrtů očekáváme, jak se vše projeví i na našem sboru. Určitě nás čekají komplikované roky. Ale už víme, že od 1. ledna otevřeme oficiálně stanici v Kopřivnici, byť v provizorních podmínkách. Bude zde sloužit 34 hasičů, chceme tam vybudovat také integrované výjezdní centrum, které by se v závěru roku 2021 mělo začít stavět. Snahou je i posílení stavu na stanici v Bílovci, která je vytížená i ve vztahu k D1, chceme navýšení o devět hasičů. Nepřetržitý proces, který závisí na daných možnostech, je modernizace techniky a vybavení, rádi bychom stejně jako v minulosti dosáhli na peníze z evropských fondů, využijeme nové programové období EU. Ale ve světle stávající situace je u všeho velký otazník.

Když si budeme přát letos k novému roku, není pochyb o tom, co bude na prvním místě…

Jednoznačně zdraví, protože všichni máme spoustu příbuzných, přátel, známých, kteří byli postiženi onemocněním covid-19 větší mírou a mají vážné následky. Ochrana zdraví dostala letos úplně jiný punc důležitosti než v minulosti, nesmíme myslet sobecky jen na sebe, ale na větší komunitu lidí, s nimiž se stýkáme, které potkáváme. To je přání největší. A z širšího pohledu bych nám všem přál, aby současná vládní opatření byla systémová, jasná, abychom všichni věděli, nač se orientovat, co dělat. Jsme ve víru politické turbulence, lidé jsou unaveni, mnohým chybí sociální kontakty, systém se přizpůsobuje náladám místo toho, aby se jasně, důrazně a transparentně řeklo, co se musí dělat. Přijatá opatření jsou pak úspěšná jen napůl, protože odpovídají tomu, nakolik jsou dodržována. Vakcinace může být jedna z cest, musíme být nejen v tomto směru optimisty. Přeji nám všem klidný a pohodový závěr roku.