V první sezoně však stáčení nedokončili přímo odsouzení, kteří se pod dohledem zkušeného odborníka o včely starali. „Tehdy jsme neměli medomet, proto se stáčení uskutečnilo mimo věznici,” řekla Deníku mluvčí heřmanické věznice Martina Lompová s tím, že vloni již káznice získala medomet, který zakoupilo Generální ředitelství Vězeňské služby ČR z fondu prevence kriminality.

Letošní snůška čítá odhadem sto kilogramů medu. Kvůli špatnému počasí je menší než loňská, kdy se podařilo získat 250 kilogramů.

O včely se v současné době stará šestice odsouzených. V roce 2017 se do projektu zapojili první dva vězni ‒ Kamil a David. O včelaření sice neměli moc povědomí, chtěli to ale zkusit.

„Na nástěnce jsme si všimli informací o projektu. A tak jsme se přihlásili,” vzpomínali. Svého rozhodnutí ani na chvíli nelitovali. „Šli bychom do toho znovu. Je to nejen o zabití času, ale i jeho smysluplném využití,” uvedl již dříve Kamil. Oba se shodli v tom, že jejich představa o včelaření byla zcela odlišná od reality. „Není to tak, že si postavíte úl a budete si do něj chodit pro med. Je kolem toho hodně práce. Chce to roky a roky sbírání zkušeností,” doplnil David.

Název medu vzešel v roce 2017 z ankety Deníku, v níž jednoznačně vyhrál Bručoun. Etiketu navrhli samotní odsouzení.