Během dneška bude naočkováno celkem kolem 250 lidí, nicméně už dopoledne rezervační systém ukazoval dalších asi 2200 zájemců pro nejbližší dny.

„Až do konce března nám každý týden dorazí 11 700 dávek vakcíny Pfizer a BioNTech, která není určená pro ordinace, proto bude upotřebena v očkovacích centrech,“ uvedl hejtman Ivo Vondrák, podle něhož je úspěšné očkování nyní otázkou spíše personálních kapacit.

Dnes bylo podle ředitele Fakultní nemocnice Ostrava Jiřího Havrlanta zprovozněno jedno hnízdo se třemi očkovacími místy, druhé bude otevřeno v příštích dnech a další paralelně s narůstající poptávkou vzápětí.

Nikdo z dnes naočkovaných lidí na Černé louce dosud neměl nežádoucí reakce. „Výskyt nežádoucích banálních reakcí obecně je zcela ojedinělý a dá se řešit pomocí domácí lékárničky. Naočkovaní lidé tráví půl hodinu po očkování v čekací místnosti a poté po vydání certifikátu o očkování bez potíží odcházejí,“ popsal přímo z očkovacího centra situaci epidemiolog a nový děkan lékařské fakulty OU Rastislav Maďar.

Ten vidí v co nejrychlejším naočkování co největšího počtu lidí alespoň první dávkou jistou cestu k výraznému snížení úmrtnosti. „Údaje z Velké Británie to dokládají. Druhý klíčový bod je poté správně a neuspěchaně rozvolňovat,“ míní Maďar.

Primátor Ostravy Tomáš Macura očekává, že na konci března by se na Černé louce mělo podávat lidem asi 700 dávek denně. „Od dubna by se pak mohla naplno využít kapacita centra, které denně pojme až 1800 lidí,“ připomněl primátor a zmínil také náklady spojené s očkovacím centrem. Jeho vybudování vyšlo asi na milion korun, o které se rovným dílem podělilo město s krajem, provozní náklady jsou pak odhadovány na zhruba šest milionů korun měsíčně.

Hlavní nápor pro očkování v ostravském centru instituce očekávají od dubna. Už nyní také míří do třiceti ordinací praktických lékařů na 4300 vakcín, které lze převážet a podávat ambulantně.

Očkovací centrum na Černé louce, 1. Března 2021 v Ostravě.Zdroj: Deník / Lukáš Kaboň

Hasiči odvezli na Černou louku první vakcíny

První dávky vakcíny Pfizer proti covidu odvezli v pondělí 1. března ráno ostravští profesionální hasiči z Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje (HZS MSK) do velkokapacitního očkovacího centra, které vyrostlo v pavilonu A výstaviště Černá louka v centru Ostravy. Vyzvedli si je v lékárně Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě.

Očkovací centrum bude v provozu 7 dní v týdnu, 12 hodin denně. Hasiči ze stanice HZS MSK Ostrava-Poruba tam budou vozit vakcíny každé ráno po několik následujících týdnů, a to až do odvolání. Zájemci o očkování se mohou již nyní zaregistrovat do národního rezervačního systému Reservatic, a zvolit si jako místo očkování právě toto centrum.

„Jsme rádi, že se můžeme tímto způsobem podílet na jednom z nejdůležitějších východisek z dnešní kritické situace, jímž očkování bezesporu je. Pevně věřím, že očkování na tomto dobře dostupném místě v centru Ostravy pomůže mnoha občanům Ostravy i zbytku kraje ve velmi krátkém čase,“ uvedl ředitel HZS MSK brigádní generál Vladimír Vlček.

Moravskoslezští profesionální hasiči už rozvezli po kraji - od začátku ledna 2021 - desetitisíce dávek vakcín proti covidu, a to jak nemocnicím a zdravotnickým zařízením, vybraným praktickým lékařům i do domovů pro seniory. Mají k tomu speciální chladničky, doplněné termografy, které nepřetržitě zaznamenávají teplotu uvnitř chladničky.