Ten ji předtím surově napadl, mimo jiné jí hlavou udeřil o kuchyňskou linku. „Cítím se nevinná, byla to sebeobrana,“ uvedla žena.

Za podobný čin již byla odsouzena před dvaceti lety, kdy nožem zranila svého tehdejšího přítele. Nyní jí hrozí pět až dvanáct let vězení.

VAROVALA HO

Drama se odehrálo letos v březnu v Karviné v jejím bytě, kam za ní přišel muž na návštěvu. Společně pili alkohol, on poté začal z balkonu v sedmém patře něco vykřikovat.

„Po někom řval, že mu ukradli kolo. To se opravdu týden předtím stalo. Okřikla jsem ho, ať nedělá ostudu,“ vypověděla žena, která v té chvíli v kuchyni s nožem v ruce připravovala chlebíčky. „Najednou ke mně přiletěl, chytil mě za vlasy a nechtěl mě pustit. Ještě mi bouchal hlavou o kuchyňskou linku,“ dodala s tím, že agresora opakovaně varovala, že má nůž. „Nepřestal. Já jsem ho v sebeobraně píchla tím nožem,“ prohlásila. Výsledkem bylo vážné zranění, mimo jiné pneumotorax.

Muž po svých odešel před dům, vzápětí dorazila záchranná služba. „Bála jsem se, měla jsem strach, že mi ublíží. Měla jsem zatmění. Nechtěla jsem mu způsobit vážná zranění,“ hájila se žena.

Muž využil svého práva a odmítl vypovídat s tím, že obžalovanou považuje za osobu blízkou. Policii nejprve tvrdil, že ho při přepadení bodl neznámý člověk. Nakonec ale vše vyšlo najevo. Státní zástupce prohlásil, že jako adekvátní trest vidí pětileté vězení.

NENAPRAVITELNÁ

Před ostravským soudem již stanulo několik žen, které opakovaně použily nůž. Například letos na jaře trestní senát vyměřil osmnáct let žaláře třiašedesátileté důchodkyni z Ostravy, a to za pokus o vraždu přítele. V opilosti ho několikrát bodla nožem. V minulosti pobodala i dva dřívější partnery, z nichž jednoho zabila. Dostala nejprve osm, pak patnáct let.