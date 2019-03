Poněkud horkokrevná Nela je obžalována z pokusu o těžké ublížení na zdraví. Během silvestrovských oslav roku 2017 bodla Aleše v havířovském bytě nožem do zad. Incidentu předcházelo popíjení, strkání a nějaká ta facka, což u nich nebylo nic výjimečného. Naštvaná Nela pak vzala kuchyňský nůž a druha bodla. Zranění, které si muž nechal ošetřit až druhý den, si vyžádalo přibližně dvoutýdenní léčbu. „Pouze shodou šťastných okolností nedošlo k závažnějšímu následku,“ uvedl státní zástupce, který Nelu viní z pokusu o těžké ublížení na zdraví. A jelikož byla Nela za podobný čin v minulosti odsouzena, dostala se nyní do trestní sazby od pěti do dvanácti let žaláře.

LÍTOST

Žena se k činu přiznala a projevila lítost. Zda to bude stačit na uložení trestu pod spodní hranici, není jasné. Pokud ne, musí Nela s Alešem svatbu odložit minimálně o pět let. Rozsudek ve středu nepadl, jednání bylo odročeno. Z hlavního líčení se totiž omluvili soudní znalci.

Nela u soudu odmítla vypovídat. Řekla jen, že ji všechno velmi mrzí. „Moc se milujeme, chceme být spolu,“ prohlásila se slzami v očích. Předsedkyně senátu poté přečetla její dřívější výpověď, ve které vše detailně popsala. Osudného dne chystali silvestrovskou oslavu ve dvou. Nakoupili alkohol, jídlo a pustili se do hodování. Zhruba dvě hodiny před půlnocí se začali hádat. Co bylo příčinou sporu, zřejmě netuší ani jeden z nich. „Občas se hádáme, někdy i fyzicky napadáme. Je to většinou kvůli banalitám,“ řekla Nela.

FACKY, NŮŽ

Tentokrát se situace vymkla kontrole. „Začala houstnout atmosféra, někdy se to u nás stává. Nadávali jsme si, strkali se a fackovali. Pamatuji si, že mě držel za ruce. Nevím, co to do mě vjelo. Byla jsem rozčílená, vzala jsem nůž. Pak se to všechno seběhlo rychle,“ vypověděla Nela a pokračovala: „Nechtěla jsem ho bodnout, ale nějak se to stalo. Aleš zasykl bolestí. Nůž spadl na podlahu. Oba jsme byli zticha, jako bychom byli překvapeni. Z Aleše nejprve netekla krev, to až později. Tu ránu jsem mu ošetřila. Pak jsme pokračovali v silvestrovské oslavě. Dali jsme si panáka a později šli spát,“ dodala Nela.

LOUPEŽ?

Po probuzení si Aleš stěžoval na bolesti. Nakonec se rozhodl zavolat záchranku. Když měl vysvětlit, jak přišel ke zranění, vymyslel si příběh o loupežném přepadení. V tom okamžiku se do případu vložila policie, která záhy zjistila pravdu. „Lituji toho, co jsem udělala. Jednala jsem ve vzteku,“ uzavřela Nela.

Její druh u soudu využil svého práva a odmítl vypovídat. „Milujeme se. Teď už nemáme žádné spory,“ řekl jen.