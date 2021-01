Spadený strom prorazil okraj střechy na zlatokopeckém srubu. Jehličnany dopadly na budovu tavicí pece, zda však na ní způsobily škody, není zatím jasné. Největší spoušť ale vichr zanechal na přírodě.

Stovky popadaných stromů

„Podle mě v areálu spadly stovky stromů. Je to šílené, vůbec se tam nedá projít. První spadlé stromy jsou na cestě hned za srubem, popadané jsou i na lesní cestě. Na další sezonu bude krajina hodně proměněná,“ konstatoval Jiří Juráš.

Je ředitelem příspěvkové organizace Zlatohorsko kraj pokladů, pod kterou skanzen ve vlastnictví města Zlaté Hory spadá. Kvůli bezpečnosti by veřejnost do areálu neměla vstupovat.

V okolí skanzenu se v posledních letech hojně těží dřevo v souvislosti s kůrovcovou kalamitou.

„Myslím, že je to hodně dané tím, jak se kácelo nahoře na Rejvízu a nad námi za cestou na Rejvíz. Tam už nemá co vítr podržet. Rozběhne se a fičí údolím Olešnice,“ uvažoval nad možnými příčinami nedělních událostí Jiří Juráš.

Fotografie škod se šíří sociálními sítěmi. Řada lidí v reakci na ně nabízí fyzickou pomoc i peněžní příspěvek na obnovu skanzenu.

„Je to děsná podívaná. Je nějaká možnost finanční pomoci? Pořádá se nějaká sbírka? ptala se například Lada Vetešníková.

Budovy jsou pojištěné

Škody na budovách půjdou podle prvních odhadů do statisíců korun. Objekty jsou pojištěné, Zlatohorští tak budou událost řešit prioritně s pojišťovnami. Jakým způsobem může příspěvková organizace přijmout dary od veřejnosti, nyní její vedení řeší.

„Pokud by lidé přispěli, budeme velmi šťastní a prostředky na obnovu po užijeme. Zjistíme podrobnosti a pokud by to bylo možné, za příspěvky od veřejnosti budeme rádi. Lidé nabízeli pomoc, podpora z celé republiky byla neuvěřitelná,“ dodal Jiří Juráš.

Podle jeho předpokladů se do otevření sezony na jaře podaří škody na skanzenu odstranit.

„Musíme to zvládnout. V srpnu zde máme mistrovství Evropy, ať všechno máme ťip ťop,“ uzavřel.