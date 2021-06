Poprvé oficiálně vyrazily v sobotu dopoledne na cestu mezi Dolní oblastí Vítkovic (DOV) a zoologickou zahradou modré patrové autobusy, tzv. doubledeckery. Před jejich odjezdem z Vítkovic proběhl slavnostní křest za účasti primátora Ostravy Tomáše Macury, šéfa DOV Tomáše Šiřiny, ředitele Dopravního podniku Ostrava Daniela Moryse a také ředitele ostravské Zoo Jiřího Nováka a dalších hostů.

Primátor Tomáš Macura věří, že doubledeckery přispějí ke spojení a popularizaci hlavních turistických cílů Ostravy, což jsou Dolní oblast Vítkovic a zoologická zahrada. „Návštěvníci zoologické zahrady tak budou moci v klidu zaparkovat svá auta v Dolní oblasti a vychutnat si jízdu a pohled na Ostravu z netradičního nadhledu,“ připomněl také, že doubledeckery jezdí na stlačený zemní plyn, tedy CNG, a jsou tak plně v souladu se záměrem města budování moderní a ekologické MHD.

Start nové linky, kdy doubledecker spojí Dolní oblast Vítkovice se zoologickou zahradou, 5. června 2021 v Ostravě.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Šiřina: Svět techniky nabízí unikátní výstavu

Ředitel Dolní oblasti Vítkovic Tomáš Šiřina, při svém krátkém proslovu vzkázal návštěvníkům, kteří se vydají autobusy na cestu z Vítkovic do zoo, aby se vrátili, a prohlédli si nově otevřenou expozici ve Velkém světe techniky. „Přál bych si, aby doubledeckery s návštěvníky od nás z Dolní oblasti nejen odjížděly, aby aby návštěvníci jezdili i opačným směrem, tedy k nám do Vítkovic,“ poznamenal.

Dodal, že zahájení provozu linky 88 vnímá jako další krok k návratu do normálních časů. „Zase jedeme! Ve Světě Techniky máme navíc dvě nové expozice: Civilizaci, která vznikla za podpory města Ostravy a Man on the Moon (Muž na Měsíci). Poprvé v Česku bude k vidění i naprosto přesná replika skafandru Neila Armstronga,” pozval tímto Šiřina návštěvníky do Dolních Vítkovic.

Ředitel Dopravního podniku Ostrava Daniel Morys popisuje trasu linky 88: „Cestující budou moci nastoupit na výletní jízdu doubledeckerem na dvou nově zřízených zastávkách: ‚Svět techniky‘ a ‚Bolt tower‘, umístěných v areálu DOV. Přistoupit budou moci ale i kdekoliv na již dobře známých ostravských nástupištích Stodolní nebo Konzervatoř.

Kryštof sní o tom, že jednou bude doubledecker řídit

Cesta od velkého světa techniky v DOV k zoologické zahradě trvá čtvrt hodiny. Ve vozech platí běžný tarif ostravské MHD, tedy jízdenka za 25 korun jedním směrem. Vedle pozvaných hostů a novinářů se mohla na první cestu vydat také veřejnost. Nejvíce se na jízdu těšily děti, které si pochopitelně chtěly sednout nahoru a nejlépe za čelní sklo, což se některým podařilo.

U zoo je možno koupit speciální „doubledeckerovou“ zmrzlinu. A právě tu si vychutnával a vstřebával dojmy z první jízdy také jedenáctiletý Kryštof Olšák. Prý ani nemohl dospat, jak se na sobotu těšil. „Bylo to v pohodě, jen bylo moc lidí,“ prohlásil.

Jeho maminka prozradila, že syn je velkým fanouškem městské dopravy, což trénuje i formou počítačových her. „Má to tak odmalička. A o jízdě v doubledeckeru snil od chvíle, co se dozvěděl, že bude v Ostravě jezdit,“ říká Kryštofova maminka Miluše. A nevylučuje, že jednou bude takovýto autobus řídit právě její syn.