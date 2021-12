Produkce se ujal rodák z Krnova TrendsetterBeatz. Je to jedna z posledních možností jak pro budoucnost zaznamenat autentickou atmosféru lokality Mánesova, Vrchlického, Alšova než se tam začne bourat.

Rapperský projekt dua Dayok a Lex by měl být odrazem zkušeností, které kluci díky této krnovské stoce získali. Uspějí díky nim ve světě showbusinessu?

O tom, že sedm městských bytových domů ve vyloučené lokalitě půjde k zemi, rozhodli na svém zářijovém zasedání zastupitelé. Jde převážně o vybydlené objekty ve špatném technickém stavu, jejichž oprava by byla dražší než zbourá­ní a výstavba nových.

Havarijní stav

„K demolici jsme došli po mnohaměsíčních jednáních a mezioborové diskusi, kdy na stole bylo více variant. Vedle prodeje či opravy jsme řešili například i konzervaci nemovitostí do dalšího rozhodnutí, což ale vnímáme jen jako odložení problému. Domy jsou v havarijním stavu, a pokud bychom do nich v dohledné době neinvestovali desítky milionů korun, vypadala by lokalita ještě dlouho stejně neutěšeně,“ zdůvodnil rozhodnutí místostarosta Krnova Miroslav Binar.

Náklady na rekonstrukci byly odhadnuty na 130 milionů korun a město by na ni mohlo získat dotaci. Ovšem jen v případě, že by se jednalo o sociální bydlení, které v současnosti dotační tituly podporují.

Proč ne prodej?

To by ale znamenalo potenciální hrozbu opětovného vzniku vyloučené lokality. Stejně by mohlo území skončit v případě prodeje soukromým vlastníkům, kteří by objekty mohli po co nejlevnější opravě obsadit sociálně slabými nájemníky.

„Rozhodnutí o demolici je proto pozitivním signálem pro stávající obyvatele oblasti, kteří tímto nabydou jistoty, že již tam vyloučená lokalita opětovně nevznikne,“ dodal místostarosta.