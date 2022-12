VIDEO: V Kopřivné objevili stoletý betlém. Podařilo se jej zachránit

Věřícím v Kopřivné se podařilo zachránit sto let starý betlém. Více než dvacítku opravených figur včetně slona a dvou velbloudů přivezl restaurátor do zdejšího kostela v pátek 23. prosince. Obnovený betlém bude vystaven nejméně do Hromnic na začátku února.

Obnovený betlém v Kopřivné. | Video: Petr Krňávek