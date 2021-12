Vinotéky na Karvinsku Silvestr nezajímá. Lidé raději levné šampaňské z marketu

Šampus, šampíčko, sekt nebo prosecco, prostě „bublinky“. Co by to bylo za oslavy konce roku, kdyby o silvestrovské půlnoci chyběl přípitek šumivým či perlivým vínem. A nejinak tomu bude s největší pravděpodobností i o letošním silvestru.

Zájem lidí o šumivá vína a sekty pro silvestrovské oslavy se ve vinotékách nijak zvlášť nepromítne. Lidé zpravidla kupují levnější produkty v supermarketech. Prosinec 2021. | Foto: Deník/Tomáš Januszek

Jak lze vidět v supermarketech, lidé se na oslavy konce roku poctivě zásobí šumivým vínem. I proto, že řadu značek obchodníci v těchto dnech nabízejí ve zvýhodněné ceně. „Teď před silvestrem se jednoznačně nejvíc prodává sekt. Bohužel ne u nás ve vinotéce, ale v supermarketech, které nabízejí šumivé víno nižší i střední kvality za ceny, kterým my nemůžeme konkurovat. Lidé jdou prostě po ceně," říká prodavačka z vinotéky na Hlavní třídě v Havířově, kde prodávají značkové vína z jihomoravských Mutěnic. „U nás lidé kupují dražší vína a alkohol, jako dárky," dodává. Jak se shodují majitelé a prodejci z vinoték, silvestrovské nákupy vína pro ně rozhodně nejsou žádné finanční žně. „To spíše před Vánicemi. To lidé kupují vína více, anebo dražší alkohol – whisky nebo aktuálně velmi oblíbené rumy," říká prodavačka z vinotéky v karvinském hypermarketu Tesco. „Nějaký sekt prodáme, ale moc ne. Snad ještě prosecco, to lidi na silvestra také berou," dodává. Majitelka Dárkovky v Karviné-Fryštátě Denisa Wizurová spoléhá na stále zákazníky. „Já věřím, že do pátku vyprodám všechen sekt i rumy a whisky, lidé si na svátky dopřávají. Já tu vlastně běžnou bohemku ani nemám, nabízíme dražší sekty z produkce Pavlovínu, ale máme i pravé šampaňské značky Michel Gonet," říká Wizurová. Jak připomíná, její prodejna je jedinou prodejnou typu kdysi běžné „dárkové síně" ve městě. Jen prodejem vína, kterého nabízí obrovské množství odrůd, by se prý obchod neuživil. „Proto máme doplňkový sortiment - čokolády, bonbony, křupky, prémiový alkohol a samozřejmě dárkově koše a balíčky," říká majitelka Dárkovky. I ona si postěžuje na konkurenci supermarketů, které nabízejí víno za ceny, kterým malý obchodník není schopen konkurovat. „Zato nabízíme sudové víno, které je během celého roku velmi oblíbené. I proto, že je velmi dobré," říká Denisa Wizurová. Zástupce největšího producenta sektů a šumivých vín v Česku, společnosti Bohemia sekt, se netají tím, že hlavní sezona je pro ně právě konec roku. „V loňském roce se nám ale dobře osvědčila letní novinka Bohemia Sekt Ice, které se prodalo více, než jsme čekali, výpadky jsme pak zase měli u jiných produktů kvůli zrušeným firemním akcím, kde se sekt často podává jako uvítací drink," říká Ondřej Beránek, ředitel společnosti Bohemia sekt.