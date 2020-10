„Děkuji všem občanům, kteří v současné tíživé situaci přišli k volbám, a hlavně děkuji všem, kteří dali ve volbách důvěru našim kandidátům,“ řekl Vondrák. Hnutí ANO získalo celkově 24 mandátů, což je o 2 více než ve volbách v roce 2016.

„Domnívám se, že budoucnost tohoto kraje vyžaduje silnou podporu zastupitelstva. Čeká nás realizace celé řady náročných programů transformace financovaných z fondů Evropské unie zaměřených na rozvoj kraje a jeho změnu z uhelné ekonomiky na ekonomiku postavenou na nových technologiích. K tomuto účelu je potřeba mít širokou podporu zastupitelstva kraje. Transformace kraje bude zcela nepochybně vyžadovat komunikaci s vládou a hledání řešení, jak postupovat v oblasti útlumu těžby, a jak transformovat ocelářství směrem k čistému průmyslu,“ uvedl v sobotu večer Ivo Vondrák. "Zatím jsme se shodli v přibližně šesti programových bodech. Jednání budou pokračovat v neděli dopoledne na krajském úřadě v Ostravě, kde bychom rádi dotáhli do konce ústní dohodu o koalici," řekl redaktorovi Deníku Ivo Vondrák ve volebním štábu ANO v Ostravě v sobotu v podvečer - VÍCE ZDE

PIRÁTI

Skokan letošních krajských voleb v Moravskoslezském kraji jsou sice Piráti, kteří ale podle všeho míří do opizice. V minulém zastupitelstvu jim nepatřilo ani jedno křeslo. Nyní to zatím vypadá na přiblížně devět křesel. Co to pro stranu, jejíž volební štáb zakotvil v ostravské restauraci Sádrový ježek, znamená? "Už jsme poblahopřáli k výsledku ANO a jsme připraveni na případná koaliční jednání. Ale i kdybybychom měli skončit v opozici, budeme aktivní stranou, která bude nejvíce slyšet. Samozřejmě konstruktivně a k věci," řekla v Ostravě Deníku v sobotu po 18. hodině první žena kandidátky Pirátů v kraji Zuzana Klusová - VÍCE ZDE

ODS

Spokojenost a poklidná komorní atmosféra. Tak to vypadalo v sobotu před 18. hodinou v ostravském volebním štábu ODS. Strana chtěla v kraji zdvojnásobit své výsledky z minulých krajských voleb, a to se podařilo. "Navíc jsme nyní na druhém místě za ANO, což nás opravňuje k tomu, obsadit i místo prvního náměstka hejtmana. Dosud jsme měli křeslo druhého náměstka," okomentoval dosavadní volební výsledky v sobotu odpoledne první muž na volebním lístku ODS v kraji Jakub Unucka. Redaktorovi Deníku zároveň prozradil, že se chystá na jednání o budoucí možné koalici v krajském zastupitelstvu s Ivo Vondrákem a ANO. "Předpokládám, že nová koalice by mohl být stejná, jako byla dosud," řekl Jakub Unucka ještě v sobotu odpoledne. (dosavadní koalice byla ANO, ODS a KDU-ČSL - pozn. autora).

ODS, která v kraji kandidovala s podporou TOP 09, pak dále sdělila, že v zastupitelstvu by se strana ráda věnovala například otázkám energetiky v kraji, a to již jen k současné situaci okolo OKD, či třeba oblasti přerozdělování dotací - VÍCE ZDE

ČSSD

Přípitky šampaňským a spokojenost. Tak to vypadalo v ostravském štábu ČSSD po 17. osobotní hodině. Strana měla v dnes již minulém krajském zastupitelstvu 14 křesel, v tu dobu to zatím vypadalo na přibližně pět míst v zastupitelstvu novém. "Aktuální výsledek voleb potvrzuje, že ČSSD, pokud chce zachránit svou tradiční značku, čeká obrovské množství práce. Osobně jsem vzhledem k situaci nebyl velkým optimistou a čekal jsem zisk osmi procent hlasů, nakonec máme jen sedm procent. Myslím, že ČSSD v několika minulých letech v kraji hodně ztratila na kreditu v souvislosti s různými kauzami mnohdy spojovanými s jejími představiteli. Nyní budeme očekávat, zda nás hnutí ANO jako vítěz voleb pozve na jednání o případné koalici," řekl odpoledne lídr ČSSD pro krajské volby Petr Kajnar. Večer se situace změnila a také ČSSD dostala nabídku být v nové čtyřkoalici - VÍCE ZDE

KDU-ČSL

Příjemnou náladu v podniku Hola Bar & Tapas v sousedství Stodolní ulice si užívali zástupci KDU-ČSL. „Už nás z ANO kontaktovali ohledně koalice. A gratuloval jsem jim, stejně tak ODS i TOP 09,“ uvedl lídr Lukáš Curylo. Připomenul, že při předchozím výběru vedení kraje byla domluva velmi rychlá. To nevyloučil ani nyní. Lidovci by si rádi ponechali své lidi ve stejných oblastech jako dosud – kultury, památkové péče či sociální oblasti.

„Klesli jsme o malinko, máme 9,55, minule to bylo 10,17 procenta,“ podotkl Curylo a připomenul předvolební odhady přisuzující „klidné síle“ pouhých šest procent. Aktuální výsledek znamenal, že KDU-ČSL přišla o jeden mandát v zastupitelstvu kraje z dřívějších osmi na sedm.

KSČM

Smířlivým hlasem a bez emocí hodnotil výsledky krajských voleb lídr KSČM Josef Babka. Jeho strana si proti minulému volebnímu období pohoršila o pět mandátů. Místo devíti zastupitelů bude míst jen čtyři. „Výsledek KSČM není natolik silný, aby zasáhlo do tvorby vládnoucí koalice,“ řekl Deníku Josef Babka - VÍCE ZDE.

NEZÁVISLÍ, STAROSTOVÉ, ZELENÍ

Ve znamení rozluček se nesl sobotní večer v Café Au Père Tranquille v oblasti Stodolní ulice. Dole se loučila nevěsta s kamarádkami v růžovém se svobodou, v patře Nezávislí, Zelení a Starostové mezi barevnými balonky s ambicemi na zastoupení ve vedení kraje. „Spokojeni jsme se spoluprací, které naše hnutí navázala,“ nechal se slyšet Jan Lipner coby jednička kandidátky číslo 54. A výsledek voleb označil za zklamání. „Spojili jsme se právě proto, abychom si navzájem nebrali hlasy,“ řekl Ondřej Syrovátka, jenž byl na jejím třetím místě.

Kdoví, jak by podle řečí přítomných Nezávislí, Zelení a Starostové dopadli, kdyby se na politické scéně neobjevila jiná „starostovská“ platforma. „Voliči z toho mohli být zmatení…“ shodovali se. Lipner se Syrovátkou každopádně potvrzovali pokračování spolupráce v budoucnosti.