„Chci, aby to lidi pobavilo a samozřejmě přivedlo k nám,“ popisuje Renáta. K jejím šprýmům patří i zřízení dobíjecí stanice pro mobily u motobaru (v podobě dvou dlažebních kostek) či inzerátu na nové zaměstnance restaurace (alkoholiky na pozice štamgastů).

Pomineme-li vzkaz Babišovým voličům, z poslední doby patří mezi vůbec nejoblíbenější upozornění „Úschovna manželů“ adresované ženám. Ať ponechají drahé polovičky v Jedové chýši u Radegastu, Ostravaru či Svijan a vypraví se v klidu do Lidlu na nákupy.

Nápisy se na ní mění se střídáním číšnic, leč tento ještě zůstane.„Je to samozřejmě vtip, ale chceme i vzkázat, že na něho s…me,“ uvádí Renáta, servírka z podniku Jedová chýše.

/FOTOGALERIE/ Obvykle ho čepují za pětatřicet korun, ovšem: Kdo volil Babiše, pivo za 69,90! Tak to proklamuje cedule u motobaru v ulici Nad Porubkou mezi ostravskými obvody Poruba a Svinov.

