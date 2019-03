Volný vstoupil do nového hnutí Jednotní Alternativa pro Patrioty

Ostrava - Poslanci Lubomír Volný, Marian Bojko a Ivana Nevludová, kteří tento týden opustili hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), vstoupili do nově založeného hnutí Jednotní Alternativa pro Patrioty. Hnutí bylo zaregistrováno v pátek, chce se účastnit voleb do Evropského parlamentu. Volný to dnes večer oznámil na své facebookové stránce.

Autor: ČTK, Redakce