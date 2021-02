"Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák (ANO) byl přednostně očkován proti covidu-19. Zjistil to Radiožurnál, když oslovil všechny hejtmany, primátory krajských měst a krajské policejní šéfy. Z těch potvrdili očkování i ředitelé pražské a moravskoslezské policie Tomáš Lerch a Tomáš Kužel. Všichni tři dostali vakcíny v době, kdy se podle ministerstva zdravotnictví měli očkovat hlavně zdravotníci, kteří se setkávali s nakaženými pacienty," zní zpráva uveřejněná 4. února ráno na webu radiozurnal.rozhlas.cz.

K situaci se během dne vyjádřil třeba i epidemiolog a děkan Lékařské fakulty Ostravské univerzity Rastislav Maďar. "Hejtman vede Krizový štáb kraje, který má dost robustní agendu s koordinací pomoci všem obyvatelům MSK, a má nad 60 let. I další pánové jsou z vedení kritické infrastruktury. Navíc mám pocit, že to bylo hned na začátku, kdy to nebylo proti pravidlům," napsal na twitteru.