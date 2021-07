Na ten den seniorka bydlící ve třetím patře domu v Havlíčkově ulici v Českém Těšíně nikdy nezapomene. Bylo dopoledne, pátek 25. září 2009. Kolem půl desáté se z jednoho z bytů ve 3. patře ozval děsivý křik.

Patřil sedmadvacetileté Janě Svobodové, jež volala o pomoc. Doma ji napadl neznámý agresor. Ve vedlejší místnosti se tehdy nacházela i její dvouapůlletá dcera. Vraha se stále nepodařilo dopadnout. Od zločinu již brzy uplyne dvanáct let. Pro ženu z domu, s níž Deník v těchto dnech hovořil, je to ale jako včera.

Jako z hororu

„Byl to hrozný křik. To si neumíte představit. Otevřela jsem dveře. Na chodbě jsem potkala sousedku odvedle. Také ona to slyšela,“ řekla Deníku žena s tím, že obě ihned zamířily ke dveřím, zpoza kterých děsivé zvuky vycházely.

„Ta paní volala: ,Pomoc, pomoc!ʽ Obě jsme začaly bušit na dveře, které trochu nedovíraly. Žena uvnitř strašně křičela. Najednou se dveře otevřely a vyběhl chlap. Prosmýkl se kolem nás a utíkal po schodech dolů. Byla jsem v šoku. Nepoznala bych ho, nevšimla jsem si ani oblečení. Snad měl něco jako svetr s kapucí. Po chvíli vyšla ta paní, držela se za hruď, kam ji bodl. Opřela se o stěnu před bytem, pak se sesunula k zemi. Dali jsme deku pod ní i na ní,“ vzpomínala seniorka s tím, že po chvíli dorazili policisté a záchranáři, které se sousedkou zavolaly.

Lékař jí už ale nedokázal pomoci. Lidé před domem i přímo v poschodí zapalovali svíčky. „Byla to pěkná a milá moderní žena, slušně zdravila. Je strašné, co se stalo,“ uzavřela žena, která požádala o zachování anonymity.

Co se stalo

Policisté během vyšetřování poměrně detailně zmapovali, co žena – matka dvou dětí – od rána dělala. Nejprve zavedla starší dceru do školky, kolem deváté hodiny se vrátila domů.

Zhruba o půl desáté k ní vnikl vrah. Zda se znali a dobrovolně ho vpustila dovnitř, nebo otevřela po zazvonění neznámému člověku, není jasné. Podle dostupných informací se pachatel dostal do bytu bez viditelného násilí. Pak zaútočil nožem a způsobil oběti větší množství bodných a řezných zranění na celém těle.

Nůž

Vrah se po činu vydal k českotěšínskému vlakovému nádraží. Nůž, který později policisté nalezli, hodil do odpadkového koše. O tom, co mohlo být motivem činu, se dá jen spekulovat. Vyloučit nelze útok devianta, zpočátku se mluvilo také o tom, že vrah chtěl původně zabít někoho jiného. Policisté vyslechli velké množství osob. Zkoumali také kamerové záběry z různých míst. Postupně identifikovali většinu lidí, které vyloučili z okruhu podezřelých.

VYJÁDŘENÍ POLICIE

Deník požádal o vyjádření moravskoslezskou policii, za kterou odpovídala její mluvčí Pavla Jiroušková:



Vyšetřování:

„V jednotlivých fázích prověřování policie vyslechla přes 1280 osob, jednalo se jak o svědky události, tak i osoby, které mohly podat informace k různým prověřovaným osobám a prověřované osoby. Přibližně 500 osob pak bylo vyloučeno na základě porovnání DNA.“



Motiv:

„K motivu se nelze vyjádřit s ohledem na skutečnost, že ve věci stále probíhá prověřování.“