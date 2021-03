Navíc Důl ČSA, který měl k zásobám uhlí pod Starým Městem namířeno, byl před dvěma týdny uzavřen. „Mohu potvrdit, že pod Starým Městem se těžit nebude,“ uvedla pro polské noviny Glos mluvčí OKD Naďa Chattová.

Bude se tu znovu stavět?

Ti, kdo neprodali, už vědí, že definitivně mohou zůstat. Jiní se zase chystají ke stěhování, protože své domy prodali. Jako například rodina Šárky Palermové, jíž se po letech tahanic s OKD konečně podařilo dohodnout na výkupu.

„Musíme se vystěhovat do konce března. Matka ale říkala, že se dům bourat nebude. Možná ho nabídnou novému majiteli,“ řekl Deníku syn majitelky domu.

A přesně toto se nyní říká ve Starém Městě: že OKD bude už vykoupené domy, které nestihlo zbourat, prodávat zpět původním majitelům nebo novým zájemcům.

„Myslíme si, že by to nebylo špatné řešení. Když už se ví, že se tu nebude těžit, může se tato oblast zase rozvíjet. Kdyby OKD prodalo pozemky a zrušila by se stavební uzávěra, mohlo by se tu zase stavět,“ říká Monika Heisigová ze spolku SOS Karviná. Byla od počátku vůdčí postavou skupiny místních, kteří se zařekli, že své domy těžařům neprodají.

Těžaři: Je to naše vnitřní věc

OKD se však ke spekulacím na téma prodeje pozemků a domů ve svém vlastnictví nechce veřejně vyjadřovat. „Nakládání s nemovitostmi je plně v kompetenci OKD a řídí se vnitřními řídícími akty. Pokud bude docházet k prodeji majetku, tak vždy v souladu s těmito interními předpisy. Informace o tom, zda má někdo zájem o nákup nemovitosti z majetku OKD jsou interní a proto se k nim nebudeme blíže vyjadřovat,“ uvedla na dotaz Deníku mluvčí OKD Naďa Chattová.

Podle informací Deníku však OKD má úmyslu podat u karvinského magistrátu žádost o změnu územního plánu. Zřejmě s úmyslem mít k dispozici pozemky, na kterých by se mohlo opět stavět.

Chci v tom domě dožít

Pan František Szebesta bydlí v domě po svých předcích v Lešetínské ulici celý život.

Stejně jako zhruba dvacítka jeho sousedů a majitelů dalších domů podél této ulice, se s OKD před časem dohodl na výkupu. Dům mu tedy už nepatří.

„Odkupovat zpět to nebudu. Podle smlouvy tady můžu zůstat do konce roku 2023. Co bude pak? Nevím, budu s nimi jednat. Je mi čtyřiaosmdesát, žena je nechodící. Chtěli bychom tady dožít, tak uvidíme,“ říká docela vitální muž, kterému bystě věk nehádali.

Dodává, že jeho nejbližší sousedé, kteří už také domy prodali, se chystají odejít. „Jedni už mají postaveno, druzí dostavují dům na Těrlicku. Takže se asi budou brzy stěhovat,“ říká muž.

Probudí se Staré Město k životu?

Agónie ve Starém Městě začala koncem roku 2013, kdy těžaři oznámili, že by chtěli pod touto lokalitou těžit. Výkupy nemovitostí a pozemků, s nimiž se začalo někdy v průběhu roku 2014, tuto trochu zapomenutou část Karviné znatelně poznamenaly. Venkovská idyla zůstala, ale postupně přibývalo přibylo volných pozemků, na kterých ještě před několika lety stály domy. Desítky domů. Po roce 21010 jich byla v této čtvrti okolo 200. Zůstala necelá polovina. Při procházce například ulicí U Řeky, bezpečně poznáte místa, kde stávaly domy. Třeba podle spousty označených plynových přípojek, které nikam nevedou…

Kvalita života v této historické městské části lokalitě utrpěla v okamžiku, kdy zmizely poslední zbytky občanské vybavenosti. Hospodu její majitel prodal jako jeden z prvních, zavřela prodejna potravin, nakonec i soukromý koloniál. Lidí ubývalo a držet obchod se nevyplatilo.

Podle Moniky Heisigové ze spolku SOS Karviná by oživení v této městské části mohlo pomoci město. Třeba tím, že by se s OKD dohodlo na převodu nebo odkoupení pozemků, které by pak mohlo prodávat zájemcům o stavební parcely. Konečně by se taky mohly vybudovat kanalizace, jejíž stavba byla před časem právě kvůli avizované těžbě zastavena.