O tom, která z nich získá šestý titul - Sestra veřejnosti 2019, rozhodnou obyvatelé kraje. „Odborníci vybírají finalistky ze zdravotních sester, které do ankety nominovaly kolektivy zdravotnických zařízení v kraji. Vítězky jednotlivých kategorií určuje odborná porota na základě posouzení řady kritérií, které laická veřejnost nedokáže vyhodnotit. Všichni ale víme, že práce zdravotních sester je především práce s lidmi. Proto vznikla kategorie Sestra veřejnosti, ve které pro konkrétní finalistku hlasují pacienti, blízcí a známí nemocných, či lidé, kteří si dané konkrétní zdravotní sestry váží,“ uvedl náměstek moravskoslezského hejtmana pro zdravotnictví Martin Gebauer.

Hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák považuje za důležité vyzdvihnout profesi zdravotních sester. „Z mého pohledu jsou zdravotní sestry do jisté míry andělé, kteří se snaží zmírnit utrpení nemocným a slabým. Jde o náročnou a potřebnou profesi. Uvědomujeme si to hlavně ve chvílích, kdy je nám těžko. Když řekneme, že v našem kraji máme několik tisíc zdravotních sester, tak to vypadá, že jich je dost. Není to tak, v každé nemocnici občas nějaká sestřička chybí. A náročná profese se mladým lidem často nezdá dost lukrativní. To, že sestřičkám a obecně zdravotníkům rostou platy, je správné, ale zároveň musí jejich profesi růst společenské uznání. A právě anketa Moravskoslezská sestra je událostí, kterou vzdáváme hold všem našim sestřičkám a veřejně jim děkujeme za obětavou práci,“ řekl hejtman Ivo Vondrák.

Pro nej… zdravotní sestru Moravskoslezského kraje mohou lidé hlasovat od 1. srpna do 30. září na stránkách https://sestra.msk.cz/