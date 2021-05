"Policisté obvinili druhého muže z únorové exploze domu na ulici Provaznická v Ostravě-Hrabůvce. Z důvodu jeho zdravotního stavu nebyl dříve schopen procesních úkonů," uvedla ve čtvrtek mluvčí policie Eva Michalíková.

"V osudný den, kdy došlo k požáru a následně k explozi domu měl obviněný muž přijít na návštěvu za svým známým, a to za účelem nelegální výroby drog. Ve spolupráci s tímto druhým mužem (ten byl již obviněn dříve a nyní je stíhán vazebně) měli vyloupat tablety z blistrů farmaceutických přípravků, z nichž se následně měl pokusit 37letý obviněný muž neoprávněně vyrobit více jak 400 gramů směsi psychotropní látky pervitin," popsala mluvčí.

To se mu však nepodařilo, protože došlo k požáru a následnému výbuchu.

Policisté od exploze vyslechli desítky osob a zajistili množství důkazů. Následné vyšetřování potvrdilo puž první doměnky: příčinou byla neodborná manipulace s chemickými látkami při nelegální výrobě pervitinu.

"Komisař 11. oddělení obecné kriminality Městského ředitelství Ostrava zahájil trestní stíhání a obvinil 37letého muže z Ostravy ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy a dále pak z přečinu obecné ohrožení z nedbalosti," doplnila dále Eva Michalíková.

Je mu kladeno za vinu, že do dne výbuchu měl na území Moravskoslezského kraje, převážně v rámci města Ostravy, na několika místech opakovaně za pomocí laboratorní techniky, chemikálií a medikamentů nelegálně vyrobit vysoce návykový pervitin, který poté distribuoval dále.

"Danou explozí došlo mimo jiné také k poškození dalších bytových jednotek, muselo být evakuováno na čtyři desítky osob a jedna osoba byla hospitalizována. Dále pak důsledkem tlakové vlny došlo v bytě k vyražení skleněných výplní v oknech, přičemž také došlo k poškození okolo deseti zaparkovaných vozidel v blízkosti postiženého domu. Svým jednáním tak způsobil škodu minimálně ve výši jeden a půl milionů korun. Výše způsobené škody bude v průběhu trestního řízení ještě upřesněna," popsala závěrem mluvčí.

Obviněný muž při výslechu přiznal a svého jednání litoval. Vzhledem k tomu, že obviněný byl za stejný trestný čin v minulosti již odsouzen a potrestán, tak mu nyní hrozí trest odnětí svobody od dvou do deseti let. Soud schválil návrh policie na vzetí do vazby.