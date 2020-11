Chovnou rybou je tam téměř výhradně kapr, sem tam se v kádích objevil objevil amur. „Měli jsme nasazené i chovné candáty, ale ti se letos nevytřeli,“ konstatoval smutně jednatel místní organizace Českého rybářského svazu Orlová Pavel Beliančín.

Podívejte se na video z výlovu

Zdroj: Deník / Tomáš Januszek

Na sobotní výlov se sjelo asi 15 rybářů, včetně dvou mladých pomocníků. Pro orlovské to byl letošní poslední výlov ze tří. Vylovené už mají rybníky Malý Holotovec i petřvaldský Hurtík a Pavel Beliančín je spokojený. „Letošní sezona byla ucházející. Tady tyto ryby, co vidíte, měly na jaře 35 deka a teď jsou to kilové ryby,“ dodal.

Po výlovu tak ryby putovaly do jiných chovných rybníků v orlovském rybářském revíru.