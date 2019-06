Výpravčímu v Branticích slouží zařízení z dob války

/FOTOGALERIE/ Milovníci železnic jezdí do Brantic fotit německý zabezpečovací systém Einheit. Je v provozu už 80 let. V červnu se odebere z nádraží rovnou do muzea.

PROTEKTORÁT: TRAŤ NĚMECKÉ ŘÍŠSKÉ DRÁHY Zapadlá stanice Brantice leží na trati Krnov Olomouc. Když v roce 1938 Německo zabralo Sudety, dostala se tato trať pod správu německých železnic Deutsche Reichsbahn (DR). Strojírenské a textilní fabriky na Krnovsku přešly na válečnou výrobu, takže bylo nutné posílit zabezpečení železniční dopravy. Tak se stalo, že stanice v Branticích byla před osmdesáti lety vybavena německým systémem Einheit, který je v České republice unikátní. Někdo u Slezské Harty vypouští kola parkujících aut Přečíst článek › Staniční zabezpečovací zařízení ovládané výpravčím a mechanická návěstidla jsou plně funkční technická památka. V červnu bude systém Einheit po 80 letech provozu nahrazen moderním zabezpečením. POSLEDNÍ V ČESKÉ REPUBLICE Několikatunový kolos neskončí ve šrotu, ale bude odborně přepraven do Železničního muzea moravskoslezského. „Zařízení německé výroby Einheit bylo instalováno v době okupace jen v okrajových částech Protektorátu Čechy a Morava. Jen v železniční stanici Brantice se dochovalo toto zabezpečovací zařízení výpravčího provozuschopné. Dále zde zůstala německá návěstidla a drátový napínač. Jde o úplně poslední zabezpečovací zařízení tohoto typu na území České republiky,“ konstatoval Vojtěch Herman ředitel Železničního muzea moravskoslezského. Na nádraží v Branticích už 80 let funguje německé zabezpečovací zařízení Einheit. V červenci Brantice dostanou nové moderní zabezpečení a současně začne náročný transport unikátního Einheitu do železničního muzea v Ostravě.Autor: Deník / František Kuba POSLEDNÍ DNY EINHEITU V BRANTICÍCH „Ve stanici Brantice se „einheitem“ stále ovládají návěstidla, výhybky přestavníky a závorníky a budou v provozu až do 1. července 2019, kdy začne několikatýdenní výluka. S demontáží elektromechanického přístroje o délce šest a půl metru a vážícího několik tun pomohou ostravští hasiči Správy železniční dopravní cesty, s. o. Při unikátní technické operaci bude využito speciální nakolejovací zařízení, tvořené těžkotonážními hevery, s jejichž pomocí hasiči zařízení nadzvednou, vysunou mimo budovu a následně ho za pomoci jeřábu naloží na železniční vůz,“ popsal náročnou operaci Vojtěch Hermann, ředitel Železničního muzea moravskoslezského. Oprava železničního mostu omezí vlaky i silniční dopravu Přečíst článek › Později budou naloženy i mechanická návěstidla, napínák drátovodů a stojan s klikou pro ovládání mechanických závor. V Ostravě bude řídicí přístroj umístěn v železničním muzeu, které zajistí náročnou renovaci. Návštěvníkům muzea se „Einheit“ z Brantic poprvé představí koncem září 2019.

Autor: František Kuba