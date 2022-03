Olomouc bych už za Itálii neměnil, říká Toskánec Kvido

Výstava For Model nabízí široké spektrum modelářských oborů.

„Lidé na ní mohou obdivovat letecké a lodní modeláře, amatérský radioklub a jsou tu i různí sběratelé se svými skvosty - ať už retro autíček nebo třeba slabikářů z celého světa. Novinkou letošního ročníku je expozice filmových kamer a projektorů. K vidění jsou jak nejstarší kamery a projektory, tak současné technologie. Největší projektor, který zde máme, je z Meopty Přerov,“ přiblížila.

Exponátům dominuje v pavilonu A také velká replika plachetnice z 18. století.

Roboti, Lego, mašinky

Své volnočasové aktivity zde představují nejrůznější kroužky - robotika, lego, 3D tisk a celý pavilon E je pak věnován železničnímu modelářství.

Pozornost návštěvníků upoutají i ukázky vojenské techniky před vstupem do pavilonu A. Například Klub vojenské historie v Olomouci představil zájemcům repliku tančíku Praga AH- 4-R1, který se vyvážel do Rumunska.

„Vyráběl se v letech 1935 až 1938 a na této replice jsme pracovali dlouhých sedm let. Je to kulometný tank, takže má ve věži těžký kulomet a ne kanon. Proto také nebyl zařazený do naší armády, ale putoval na vývoz do Rumunska. Prodalo se ho 35 kusů. Tento stroj je plně funkční a váží 2 800 kilogramů,“ přiblížil Luděk Fiala z Klubu vojenské historie v Olomouci.

Simulace námořní bitvy

Strhující podívanou nabídla v pavilonu A simulace námořní bitvy v podání modelů lodí. O ukázky se postaral Merrimack club z Prahy.

„Když Spojené státy za války dovážely do Evropy vojenský materiál, byly napadeny německým loďstvem - na této ukázce je vidět, jak lodě dostanou zásah, začnou nabírat vodu a potápět se. V další zase předvedeme vylodění tanků,“ nastínil Vladimír Starý z Merrimack clubu.

Podle něj je modelářství časově náročným koníčkem.

„Kolega, který vyráběl model německé válečné lodi Bismarck, na něm pracoval tři roky, mně trvala výroba britského bitevního křižníku asi osm let. Pokud se chce modelářství člověk věnovat, musí tomu obětovat čas,“ zmínil.

Větroně, vrtulníky i retro hračky

Velké zastoupení má na výstavě i obor leteckého modelářství - k vidění jsou větroně, makety vrtulníků, civilních, vojenských i akrobatických letadel. Modely na 3D létání představil Vladimír Kořistka z Letecko-modelářského klubu v Olomouci.

„Jsou to modely, zaměřené na leteckou akrobacii, je s nimi tedy možné dělat lopingy, vývruty, přemety i zatáčky,“ přiblížil.

Součástí výstavy For Model byla i řada doprovodných sběratelských expozic - návštěvníci tak mohli nahlédnout třeba do světa loutek a divadla, a aby se na výstavě nenudily ani ženy, byly v prvním patře k vidění i kočárky a nebo retro hračky.