Přestože jim sezona vyšla, všichni byli po posledním zápase zklamaní. Páté místo a účast ve finále domácího poháru vypadají na papíře po loňském boji o záchranu skvěle, chyběla tomu ale ta pomyslná třešnička na dortu, kterou by byla po devíti letech účast ve druhém předkole Evropské ligy.

Svěřenci trenéra Bohumila Páníka k ní měli hned několik šancí.

O triumf v MOL Cupu, který by znamenal vstupenku do pohárové Evropy, připravila Baník mistrovská Slavia po výhře 2:0 v Olomouci. Nevyšlo to ani přes ligu. V rozhodující kvalifikaci prohrál Baník 0:1 s Mladou Boleslaví. „Byli jsme ve finále poháru a skončili pátí, takže sezonu negativně hodnotit určitě nemůžeme,“ řekl Páník.

Jak si jednotliví hráči i trenéři vedli? Klikněte na obrázek: