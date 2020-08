Mistrovství se konalo v neděli v areálu vodního lyžování na Těrlické přehradě. Už v sobotu se jel neregistrovaný závod Blackcomb Community Wake Up za účasti závodníků z Česka, Polska a Slovenska.

Do nedělního mistrovství republiky nastoupili závodníci několika kategorií – od U11, U15, přes královskou kategorii Open, Masters a Skate.

„Jsme velmi rádi, že se nám podařilo uspořádat letošní mistrovství. Je to asi jediný závod v republice, který se letos kvůli koronavirovým omezením koná,“ nechal se slyšet ředitel závodu Lukáš Bystroň z klubu Vodního lyžování a wakeboardingu Havířov, který má na přehradě základnu.

Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Klub příští rok oslaví 50 let svého fungování. „Oslavy už samozřejmě plánujeme, ale ještě důležitější je pro nás to, že máme dostatek mladých závodníků. Zpravidla jsou to děti wakeboardistů, kteří tomuto sportu propadli před lety a teď učí skákat své děti. Máme tedy závodníky i dostatek trenérů,“ říká spokojeně Lukáš Bystroň a nezakrývá, že budoucnost tohoto sportu vidí optimisticky.

A jak se dařilo na mistrovství místním závodníkům? V kategorii U11 (mini girls) díky skončila Eliška Ramiková druhá a Emma Konštacká čtvrtá. U chlapců U11 zvítězil Sebastien Štolfa, Filip Kratochvíl skončil čtvrtý a Lukáš Šimíček pátý. Kategorii U15 dívky vyhrála Karolína Siostrzonek, Denis Siostrzonek byl ve stejné kategorii chlapců třetí. V kategorii Open Ladies byla druhá Petra Zahradníčková a třetí Ester Holá. Ve finále Open Men pak skončil Petr Zahradníček na třetí pozici.