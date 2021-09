Následné usmíření mezi králem Václavem a jeho synem Přemyslem potvrdilo olomouckému biskupovi a jeho manům držbu ovládnutého území. Otázkou však nadále zůstává, co vlastně tvořilo osoblažský újezd biskupa Roberta, a jaký byl podíl biskupa Bruna na jeho další podobě, respektive kolonizaci tohoto území - VÍCE ZDE.

Další informace o tomto území pochází z doby první poloviny 13. století. Tehdy na scénu z papežova rozhodnutí vstupuje nový olomoucký biskup Bruno ze Schauenburku (1245–1281). Ten ke konci července 1249 území i se svými many obsadil.

„Pan Steck byl návrhem spolupráce nadšený. Stal se úžasným podporovatelem Dívčího Hradu. Zorganizoval sbírku mezi svými přáteli, potomky rodáků našich obcí, a obnovu památníku podpořili částkou 1.000 EUR. Výsledkem naší spolupráce tak bylo nejen setkání u opraveného památníku v Životicích, ale také setkání u opraveného kříže před domem posledního německého starosty Sádku. Tento kříž je právě tím křížem, který byl obnoven a slavnostně odhalen jen několik měsíců před smrtí jeho matky, která se o obnovu kříže významně zasadila,“ ohlédl se starosta Jan Bezděk do roku 2018, kdy Češi a Němci v Dívčím Hradě společně oslavili 100 let od konce první světové války.

Byl to dojemný okamžik, když se v roce 2018 Češi a Němci setkali v Dívčím Hradě u památníků padlých. Společně oslavili konec první světové války před sto lety.Zdroj: Deník/František Kuba

Byl to dojemný okamžik, když z německé mailové adresy přišel dlouhý mail plný informací a osobních vzpomínek. Lidé, kteří se ještě nedávno vůbec neznali, najednou zjistili, že mají společného koníčka: historii Dívčího Hradu.

V roce 2018 se Dívčí Hrad připravoval na výročí 100 let od konce první světové války. Požádal kraj o darování památníku padlých v Životicích, aby se obec mohla postarat o jeho opravu.

Turisté vnímají známou výraznou siluetu zámku Dívčí Hrad jako symbol obce. Ostatně zámecká věž, cimbuří a maltézský kříž jsou také v obecním znaku i na vlajce. Zámek, který byl desítky let uzavřený, konečně získal zodpovědného majitele. Zve na víkendové prohlídky a opravy značně pokročily. Původní němečtí obyvatelé a jejich potomci překonali dávné křivdy a rádi se sem vracejí.

/SERIÁL/ V dalším díle seriálu Deník na návštěvě, ve kterém se vydáváme na putování po vesnicích, vesničkách i městech okresu Bruntál, zamíříme do osoblažského výběžku, nedaleko státní hranice s Polskem, kde leží Dívčí Hrad. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1267. Počet obyvatel k 1.1.2019 činil 311.

