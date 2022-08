S vytažením těla na místě pomáhali hasiči a koroner. Policie zjišťuje, zda se na smrti muže nepodílela další osoba.

Hazard, který končí i smrtí, tak se v Ostravě vykrádají kontejnery na textil

"Ráno mi volali hasiči a policisté, kteří zjišťovali, zda je ten kontejner na šatstvo náš. Já jsem jim potvrdila, že ano. Ale zajištění klíče, kterým by si kontejner mohli otevřít by trvalo příliš dlouho, proto hasiči zámek odstranili násilím. V té chvíli mi vůbec neřekli, o co jde. My však víme, ze zkušeností, že nám do těch kontejnerů lidé lezou a buď z nich oblečení vytahují, nebo v nich dokonce přespávají. V Ostravě jsme měli i tragický případ, kdy tam jeden muž v zavíracím mechanismu zemřel," uvedla pro televizi Polar Marcela Holková z Dobrovolnického centra ADRA Havířov.