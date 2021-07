Zdobí ji totiž design v podobě kresleného slovníku nářečí, jakým se mluví na více místech Moravskoslezského kraje. Autorem je Radek Leskovjan, majitel firmy UAX, známé hlavně výrobou triček se specifickým potiskem.

„Chceme ta místa oživit nezvyklým designem, autorským mobiliářem, aby to bylo současné,“ uvedl Radek Leskovjan s tím, že dává dohromady kompletní vizuální koncept cyklostezky.

Návštěvník cyklostezky si může číst výrazy jako klamerka, čagan, šprnda, kobzole, kisňa nebo dupa. Každý výraz je zároveň ztvárněný, takže i cyklisté odjinud, než z Moravskoslezského kraje, porozumí a něco se možná naučí.

Jediná v Česku

„Je tam také vidět logo Moravskoslezského kraje, který to vzal za vlastní, takže, když k nám někdo přijede, aspoň nám bude rozumět a bude vědět, jak se s námi má bavit,“ dodal s úsměvem Radek Leskovjan.Náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška zdůraznil, že cyklostezka má ojedinělé značení, jaké v České republice jinde není. „Myslím, že můžeme být hrdí na to, že jsme přišli na trh s něčím novým neokoukaným,“ řekl Jan Krkoška.

Starosta Jeseníku nad Odrou Tomáš Machýček připomněl průběh stavby cyklostezky, jenž občas připomínal anabázi. Původní myšlenka propojit Jeseník nad Odrou s místní části Hůrka se podle něj objevila někdy okolo roku 2012 nebo 2013, kdy obec zpracovávala rozvojový plán.

„V té době jsme se setkali s tehdejším starostou Vražného Vladimírem Nippertem a při řeči jsme se dozvěděli, že chtějí propojit cyklostezkou Vražné s Jeseníkem nad Odrou. Tak jsme se domluvili, že to nebudeme kouskovat,“ vzpomínal Tomáš Machýček.V roce 2016 požádali Moravskoslezský kraj o dotaci na projektovou dokumentaci. Tím to začalo a všichni si mysleli, že v roce 2019 už bude cyklostezka v provozu.

„Je to liniová stavba, takže jsme se dotýkali soukromých pozemků. Jsem rád, že sice s určitými problémy, ale podařilo se nám v průběhu asi tří let vyřešit majetkoprávní vztahy. Dvakrát nebo třikrát jsme museli měnit projekt pro územní rozhodnutí,“ pokračoval Tomáš Machýček s tím, že stavba trvala zhruba od května 2020 do 30. dubna letošního roku. Podotkl, že během ní, zejména loni v období trvalých dešťů, ještě řešili další dílčí úpravy.

Starostka Vražného Gabriela Grzegorzová poté přítomným přednesla některá data týkající se díla. Cyklostezka měří celkem 4786 metrů, široká je 2,5 metru. Je rozdělená na dvě části, a to z Vražného do Jeseníku nad Odrou a z Jeseníku nad Odrou do Hůrky. Projektová dokumentace stála 1,2 milionu korun, z toho 500 tisíc činila dotace z Moravskoslezského kraje.

Celková cena stavby byla více než 34 milionů korun, přičemž dotace ze Státního fondu infrastruktury a Moravskoslezského kraje byla více než 24 milionů korun. Zbytek hradily obce ze svých rozpočtů, Vražné zhruba dva a půl milionů korun, Jeseník nad Odrou zbytek.

Pro Deník pak starostka Vražného sdělila, že by ještě chtěli dodělat část cyklostezky tak, aby nevyúsťovala na hlavní silnici, ale na místní komunikaci.

„Věříme, že se to podaří. Je to hlavně kvůli bezpečnosti. Kvůli tomu se stavěla i ta cyklostezka,“ dodala Gabriela Gregorzová, která společně s Tomášem Machýčkem, Janem Krkoškou a Radkem Leskovjanem slavnostně otevřela novou cyklostezku přestřižením cyklistické duše.