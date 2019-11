Dlouhodobě bojují za to, aby se po dálnici jezdilo bezplatně. V Hrabové lidem praskají zdi domů z projíždějících kamionů, okolní silnice podél dálnice bývají ucpané. Jenže teď se obce a Moravskoslezský kraj dozvěděli bolestivou ránu. Ránu, po níž zhaslo světlo na konci tunelu. Ministerstvo se tématem nebude zabývat.

„Není to definitivní prohra, jen jedna z mnoha. Dostáváme stále stejnou odpověď,“ konstatuje s nadhledem starosta Hrabové Igor Trávníček. Moravskoslezský kraj, který za obce vystupuje, požádal ministerstvo o schůzku na téma zrušení dálničního poplatku, ale neuspěl. „Když to řeknu upřímně a natvrdo, ministerstvo nás poslalo někam. Naprosto jasně řeklo, že to je čistě politická kompetence ministra dopravy, a ten to udělat nechce,“ říká náměstek hejtmana pro dopravu Jakub Unucka.

BUDE BLOKÁDA?

Obce, které jsou kvůli neochotě řidičů za dálnici platit mnohdy zcela ucpané, zvažují, co dál. „Musíme se sejít a poradit. Neradi bychom přistoupili k blokádám svých silnic, ale dost možná to bude jediné možné řešení,“ zdůrazňuje starosta Nové Bělé Lumír Bahr, který nechápe, jak se může z jedné městské části do druhé jezdit po zpoplatněné dálnici. „Jsme jediné město, na jehož území to tak funguje. Ministr tvrdí, že to tak není. Tak ať zvedne zadek a přijede se podívat,“ vyzývá ministra Bahr, jehož „výhrůžku“ o možné blokádě potvrzují i další starostové.

Podle hrabovského starosty Igora Trávníčka má Ostrava ještě jedno specifikum – nikde jinde na zpoplatněný úsek dálnice nezajíždí městská hromadná doprava. „Na dálnici z Ostravy do Frýdku-Místku naše spoje MHD skutečně musí platit mýtné poplatky,“ vysvětlila mluvčí Dopravního podniku Ostrava Karolina Rycková s tím, že jak je to v jiných městech, netuší.

CO DÁL

Jedinou možností, která bude pro Ostravsko a Frýdecko-Místecko alespoň zčásti přijatelná, je nástup elektronické dálniční známky. „Ministerstvo říká, že ve stejný okamžik, kdy nastoupí elektronické známky, tak budou i krajské známky. A jen blázen by si nekoupil krajskou známku za 300 korun na rok, když tamtudy jezdí mnohdy každý den,“ říká Jakub Unucka, podle něhož je to jediná možnost, která situaci alespoň částečně vyřeší.

Spolu s ostravským primátorem Tomášem Macurou sice 21. listopadu jede do Prahy přímo za ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem, kde jedním z pěti diskutovaných témat má být i potenciální zrušení poplatku na D56, nicméně očekává tam jen definitivní potvrzení stávajícího stavu.