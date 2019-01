Po měsíci relativně čistého ovzduší musejí lidé na Karvinsku a Ostravsku zase dýchat prach obsahující jedovaté a karcinogenní prvky.

Prašnost se začala zvyšovat v sobotu odpoledne a stoupala v průběhu celé noci na neděli. Vysoká byla prašnost také po celou neděli a noc na pondělí.

Od pondělní 2. hodiny platí na Ostravsku, Karvinsku a Frýdecko-Místecku stav Regulace, při kterém jsou omezeny průmyslové zdroje prachu. V ostatních částech MOravskoslezského kraje platí upozornění na smogovou situaci.

Jako první bylo vydáno upozornění na smogovou situaci v Karviné, kde začalo platit v neděli ve 2 hodiny ráno. O 4 hodiny později tam už byly splněny podmínky pro vyhlášení regulace a postupně pak i pro další části regionu.

Více o situaci najdete v této mapě

Vysoké koncentrace prachových části o velikosti zrna do 10 mikrometrů (PM10) zaznamenaly v neděli v 7 hodin ráno stanice v Ostravě na Českobratrské ulici (318 v metru krychlovém vzduchu - µg/m³) a v Karviné (252).

Přes 100 mikrogramů v noci naměřili i v Opavě-Kateřinkách a zvýšené koncentrace byly i v některých lokalitách Novojičínska.

V 8 hodin to bylo v Ostravě na Českobratrské už 395 mikrogramů, v Rychvaldě 261, v Karviné 260 a v Mariánských horách 236.

V 9 hodin se prašnost dále zvyšovala. V Ostravě na Českobratrské vystoupala až na 430 mikrogramů. V Radvanicích to bylo 315 mikrogramů.

V rozmezí 100 až 350 mikrogramů se koncentrace prachu PM10 v Ostravě a na Karvinsku držely po celý den. Prašnost se zvýšila také v Českém Těšíně i v Těšíně na polské straně a také v Havířově, Frýdku-Místku, Třinci nebo Vratimově. Nejvíce PM10 bylo celou dobu v Ostravě na Českobratrské.

Nejzamořenější Věřňovice

Vůbec nejvíce zaprášené ovzduší je tradičně ve Věřňovicích u Bohumína, přičemž se dá předpokládat, že podobně je tomu i přímo v Bohumíně. Stanice tam v 1 hodinu v noci zaznamenala 328 mikrogramů prachových části o velikosti zrna do 2,5 mikrometru (PM2,5). Tyto částice se v lidském těle usazují ještě hlouběji než PM10. Přes 300 mikrogramů bylo ve Věřňovicích i ráno v 8 hodin a kolem této hodnoty se koncetrace pohybovaly po celý den.

Tamní stanice dokonce vykázala hodnotu 729 mikrogramů PM10, která by sice v této lokalitě nebyla výjimečná, s ohledem na předchozí krátký výpadek měření a výsledky měření PM2,5, se dá předpokládat, že se jednalo o chybu měření.

Prašnost zaznamenaná 20. 1. 2019 v Ostravě a Karviné. Zdroj: ČHMÚ

Vysoká prašnost se udržela v regionu až do noci. Ve 22 hodin vykazovaly u PM 10 všechny stanice na Ostravsku, Karvinsku, Frýdecko-Místecku, Novojičínsku i Opavsku špatnou nebo velmi špatnou kvalitu ovzduší.

Více než 300 mikrogramů v té době naměřila stanice v Českém Těšíně. Smog trápil i polskou stranu regionu, kde v městě Rybnik zaznamenali 425 mikrogramů.

Pondělí

V průběhu noci na pondělí se prašnost v některých místech regionu mírně snížila. V jiných lokalitách ale naopak stoupala.

Například v Karviné bylo ve 2 hodiny naměřeno 300 mikrogramů a ve Věřňovicích u Bohumína prašnost dosáhla v 5 hodin ráno 410 mikrogramů.

I v 6 ráno vykazovaly všechny stanice špatnou nebo velmi špatnou kavlitu ovzduší.

V 9 hodin byla situace nejhorší v Karviné, kde tamní stanice naměřily až 260 mikrogramů PM10. O hodinu později se prašnost ve městě zvýšila na 270 mikrogramů a vystoupala až na 300 mikrogramů.

Po poledni se situace mírně zlepšila, když jen stanice v Karviné naměřila více než 200 mikrogramů, přesně 240. V Havířově to bylo 191. U ostatních stanic se stupeň 6 - velmi špatný snížil na 5 - špatný. Vesměs všechny však měřily více než 100 mikrogramů.

Večer se prašnost opět zvýšily a několik stanic zaznamenalo více než 200 mikrogramů PM10.

Aktualizace tohoto článku byla ukončena. Čtěte navazující článek:

Aktuální informace o ovzduší

Mnoho stanic na Ostravsku a Karvinsku vykazovalo v neděli ráno nadlimitní hodnoty prachu, které se sledují ve 24hodinovém období a limit pro PM10 je stanoven na 50 mikrogramů.

Předpověď rozptylových podmínek

Podle meteorologů by měly nepříznivé rozptylové podmínky panovat minimálně do pondělka. Do té doby se nedá očekávat výrazné zlepšení. Lidé by se proto měli vyvarovat delšímu pobytu venku a zejména pak jakékoli fyzické aktivitě.

Čistý vzduch na horách

Nejvíce prachových části je samozřejmě přímo v obcích a městech, kde jsou průmyslové provozy, kotelny na tuhá paliva rodinných domů a jiných objektů a prach pocházející z těchto zdrojů víří i automobilový provoz v ulicích.

Na horách je prachu méně, ale čistý zdravý vzduch je až nad smogovou vrstvou, zpravidla až ve výšce nad 800 metrů nad mořem.

Ochrana před prachem

Hygienici a lékaři doporučují v době zvýšeného znečistění ovzduší hlavně lidem starším, dětem a nemocným omezit pobyt venku, včetně aktivního sportování. Větrat vnitřní obytné nebo pracovní prostory by se mělo jen krátce a intenzivně.

Smog může vyvolat především dýchací obtíže. Doporučuje se zvýšit přísun vitamínů, zejména vitamínu C, nekouřit, vyhýbat se zakouřeným prostorám.

Jak neviditelný prach škodí lidskému zdraví?

Monitorovací stanice v regionu ve svých filtrech zachycují prachové částice o velikosti 10, 2,5 a některé i 1 mikrometru. Oficiální limit je stanoven pouze pro tzv. prašný aerosol s částicemi velikosti 10 mikrometrů, a to za přesně stanovených podmínek.

Prachové částice různých velikostí obsahují v průmyslových oblastech těžké kovy a jedy. Agresivnější jsou přitom menší částice, které pronikají hlouběji do organismu. Zatímco prach PM10 je při vdechování zachycen už na sliznicích v horní části cest dýchacích a do organismu se dostává spíše polykáním, menší částice pronikají až do plic, kde se usazuje. V obou případech pak škodlivé látky ovlivňují zdraví člověka podporou vzniku nemocí nebo komplikováním už probíhajícího onemocnění.