U Karviné má vyrůst obří zábavní a naučný rodinný park, co na něj říkáte?

„Pokud investor říká, že se centrum staré Karvinné nacházelo v jiných místech, než tam, kde má vzniknout jeho park, pak nezná mapu. Stačí nahlédnout do dobových map,“ reagovala Tereza Ondruszová, předsedkyně spolku Stará Karviná a autorka petice.

Těm, kdo ji podepsali, vadí, že by park o rozloze až 25 hektarů zničil prostor bývalého města, který je vyhledávaným místem k trávení volného času pro obyvatele Karviné a cílem desetitisíců turistů z celé republiky, které sem láká kniha Šikmý kostel Karin Lednické.

Alternativa: pozemky u Karvinského moře?

Spolek navrhuje jako alternativu pozemky u Karvinského moře, tedy prostor, kde stávala kolonie Nový Jork ve staré Karviné. Pavel Ďurďa však podle svých slov počítá s výstavbou pouze v místech, o nichž mluví od začátku a o kterých jedná s majitelem - společností Asental. “Jiná místa, která nám byla nabídnuta v rámci Karviné, nejsou vhodná,” říká Ďurďa.

“Potenciální obchodní vztah je mezi dvěma soukromými subjekty,“ připomíná skutečnost, že zmiňované území je ve vlastnictví soukromé společnosti, také karvinský primátor Jan Wolf. Podle spolku Stará Karviná má však město zákonné nástroje, jak ovlivnit, co v jeho katastru vznikne.

Gastroscéna na Karvinsku se mění: restaurace sází na burgery i snídaňová menu

Primátor Jan Wolf zdůrazňuje, že radnice se snaží se spolkem komunikovat a podporovat jej. „Z rozpočtu jsme poskytli na jeho činnost téměř sto tisíc korun. Jestli si ale zástupci spolku myslí, že komunikace probíhá ve formě podávání petic ve veřejném prostoru, tak o takovýto typ komunikace město zájem nemá,“ říká primátor.

Podle něj si předsedkyně spolku Stará Karviná plete boj za starou Karvinou s předvolební kampaní v komunálních volbách, ve kterých kandiduje. „Jsem docela zklamaný, že si zástupci spolku berou v rámci předvolebního boje jako rukojmí, rozvoj města, místo toho, aby se snažili jednat, protože díky těmto agresivním výpadům to může skončit tak, že projekt zanikne a nevím, jak budou svoji aktivitu členové spolku pak vysvětlovat drtivé většině karvinských obyvatel,“ dodává karvinský primátor.

Další podpisy chtějí organizátoři petice sbírat v průběhu celého léta. Radnici ji předají koncem září.

K TÉMATU

ROZHOVOR S INVESTOREM

Projekt parku není „pofidérní podnik“, tvrdí investor

Projekt rodinného a naučného parku, který má vyrůst na území, kde kdysi stávala původní Karviná, představil Pavel Ďurďa před pár týdny. Vyvolal tím rozdílné reakce. Na jedné straně naději, že se podaří přilákat turisty, což by pomohlo místním podnikatelům, ale na druhé straně pohoršení, že atrakce má vzniknout nedaleko místa, kde za války stávaly pracovní tábory, kde v nelidských podmínkách žili a nezřídka i umírali lidé.

Jsou lidé, kteří myslí, že není vhodné zábavní park v těchto místech stavět a navrhují jiné lokality. Jak se na to díváte vy?

K tomuto mohu uvést, že tam stávala jen část původní Karviné, a to ta méně výstavní oblast, kde se nacházela jen část obytné čtvrti, potažmo okrajová čtvrt. Centrum staré Karviné se nacházelo v jiných místech než pozemky nutné pro realizaci zábavně naučného a rodinného parku. Počítáme s výstavbou pouze v těchto místech. Jiná, která nám byla nabídnuta v rámci Karviné, nejsou vhodná. Projekt parku není žádný „pofidérní podnik“, jak se hanlivě vyjadřují jistí lidé a snaží se obyvatelům Karviné tento narativ vnutit. Naopak se jedná o krásný přírodní park s pitoreskními dřevěnými atrakcemi pro děti a rodiče, koncipovaný pro společnou zábavu a nauku. Pro srovnání, podobným projektem Mirakulum v Milovicích u Prahy projde jen ročně kromě rodin s dětmi více než dvacet tisíc dětí v rámci školních výletů. Předpokládá se, že celkový počet návštěvníků parku bude v řádu stovek tisíc ročně. Bude čistě přírodní a při jeho realizaci dojde k masivní výsadbě zeleně při maximálním zachování stávající zeleně.

Den, kdy v Těrlicku odstřelili kostel. Šel k zemi a mohla se napouštět přehrada

Pozemky, na kterých chcete stavět, patří společnosti Asental. S majitelem jste domluvený na odkupu?

S majitelem pozemků jednáme. Co se týká realizace projektu, nacházíme se ve fázi dokončování studii a začínáme připravovat projektovou činnost.

Uvádíte, že „investor počítá se stovkami tisíc návštěvníků ročně a takovému kvantu návštěvníků chce nabídnout možnost ubytování, stravování i dalších služeb.“ Jak by to podle vás mělo vypadat? Znamená to, že by se měly stavět i ubytovací kapacity?

Předpoklad dokončení první etapy projektu je v roce 2025. O ubytovacích kapacitách se v prvních letech provozu neuvažuje.

Váš projekt je kritizován, že má vyrůst nedaleko místa, kde za války stávaly pracovní tábory.

Ano. Pokud jde o výtky týkající se blízkosti zajateckého tábora, mohu říci, že jsme citlivě řešili celou koncepci s architektem projektu už od prvopočátku, a to tak, že park bude oddělen v první zóně výběhy divoké zvěře a v druhé zóně naučnými stezkami, takže mluvit o narušení piety místa je scestné. Jsem přesvědčen, že Karviná si zaslouží rozvoj. Chceme se na něm velkou měrou podílet a přitom si samozřejmě připomínat i minulost, což je součástí ideje tohoto projektu. Hornické městečko bude určitě i s plánovanými připomínkami starých domů a ulic původní Karviné připomínat minulost zašlé části města.

K TÉMATU

Stávaly tu domy, teď tu má vzniknout naučný park

To místo má pohnutou historii. Kolem důlních jam vznikaly hornické kolonie, pulsoval tu život. Bohatství dobývané z podzemí dávalo lidem práci, domovy, vyrůstaly tu děti a žilo mnoho generací. Za druhé světové války v jiné části území, mezi doly Barbora a Gabriela, vyrostly pracovní tábory pro válečné zajatce. Po válce pak zkázu města dokonal komunistický režim, který těžbě uhlí pro novou republiku obětoval vše - i město Karvinná.

To se koncem 40. let přestěhovalo na území Fryštátu a připojením obcí Ráj, Darkov a Staré Město vznikla nová Karviná. Z původního města, které padlo za oběť bezohledné těžbě uhlí, zbyl jen kostel sv. Petra z Alkantray a hřbitov. V posledních letech se příroda v prostoru staré Karvinné zotavila a okolí kostela z poloviny 15. století, který se vlivem těžby propadl o 37 metrů a naklonil o téměř 7 stupňů, se stalo vyhledávanou atrakcí tisíců turistů z celé republiky i ze zahraničí. Nejen kvůli historickému geniu loci tohoto místa, ale též s ohledem na existenci zajateckých táborů v tomto prostru, se nyní rozvinula diskuze, zda je vhodné, aby nedaleko odtud vyrostla komerčně-edukativní atrakce. (Původní historický název Karviné byl Karvinná, pozn. red.)