Z kruhového objezdu u Teska směrem na Ostravu se sice vyjet dá, ale pak následuje asi tříkilometrová uzavírka. Značení tudíž řidiče směruje doprava a dále na starou Ostravskou silnici přes Sviadnov. Tam se po zhruba čtyřech kilometrech dá od kruhového objezdu opět najet na dálnici směr Ostrava.

„Vracející se závady budou definitivně odstraněny rozsáhlou rekonstrukcí vozovky, kterou organizuje Správa Ostrava. Platný způsob efektivní údržby se ovšem neobejde bez úplné uzavírky,“ uvedl Miroslav Mazal z týmu komunikace Ředitelství silnic a dálnic.

„Není to tak hrozné“

Řidiči i lidé, kteří bydlí podél Ostravské ulice si tak dnes užili nebývalý dopravní ruch. „Co se dá dělat, nějak to musíme vydržet. Hlavně, že se ty výtluky opraví. Možná je to tak lepší, aspoň se to udělá pořádně,“ řekl Vladimír Sagan, řidič, která v Ostravské tankoval u pumpy.

„Je tu silnější provoz než obvykle v sobotu, ale není to o moc víc aut, než ve všední dny. Spousta lidí tudy i přes týden jezdí do Lidlu, na Žabeň a Paskov,“ prozradil pan Josef, starousedlík, který ve svém domě v Ostravské ulici ve Sviadnově bydlí už přes padesát let.

Kvůli uzavírce části dálnice u Frýdku-Místku, musí řidiči přes Místek po objízdné trase.Zdroj: Deník/Tomáš Januszek

Neprůjezdné do nedělního odpoledne

Práce na opravě příjezdovém úseku do Frýdku-Místku potrvají v sobotu i v neděli od 6 do 16 hodin. V sobotu před polednem silničáři frézovali starý povrch v úseku za přemostěním nové odbočky na obchvat města směr Baška. Kvůli dlouhodobým pracím na stavbě obchvatu je tam i mimo tuto víkendovou uzavírku svedena doprava do jednoho pruhu právě po novém mostě. V místě se v budoucnu zcela změní systém dopravy.