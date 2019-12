„Důvody mohly být různé, avšak psychické problémy ten člověk musel mít zcela jistě,“ soudí Müllerová.

Co může člověka přimět, aby se odhodlal k tak zoufalému činu?

Do hlavy nikomu nevidíme, mohla to být akutní krize nebo selhání, případně rozvinutá neléčená nemoc, například psychóza. Někdy se takový člověk dostane do stavu, kdy udělá věci, které neplánuje. Mohlo to být také impulzivní chování.

Podle jeho nadřízeného si vzal do hlavy myšlenku, že je těžce nemocný a nikdo jej nechce léčit. Mohl ten čin brát jako domnělou odvetu vůči společnosti?

Je složité přiznat si potíže a vyhledat odbornou pomoc. Pro někoho je nepředstavitelná i spolupráce s lékařem. Důvody mohly být různé. Psychické problémy musel mít zcela určitě, možná i poruchu osobnosti. Když se pak přidá stres, mají někteří lidé k takovým činům jen krůček. Zdravý člověk to nemohl být, to by neudělal.

Hrozí, že si přímí svědci masakru ponesou trvalé psychické následky?

Může se u nich rozvinout posttraumatická stresová porucha a svědci si zcela jistě mohou nést trvalé následky. Hrozí u nich rozvinutí fóbie a úzkosti, která se u predisponovaných jedinců může rozvinout až v celoživotní trauma. Určitě by svědci tohoto činu měli vyhledat odbornou pomoc.

Mohou pozůstalí po obětech prožívat své utrpení jinak, než kdyby ke smrti došlo nenásilnou formou?

Je to tragédie a je vcelku jedno, zda ke smrti došlo při nehodě, nebo to byla vražda. Každopádně pocit křivdy nebo zloby mít nejspíše budou a bude záležet člověk od člověka, jak s tím naloží. Prvotně budou samozřejmě v šoku, budou paralyzovaní. Až poté si začnou racionálně uvědomovat, co se stalo, a jak k tomu přistoupí.