Několik internetových portálů specializovaných na dražby či prodej obchodních společností nabízí k prodeji firmu Land Value Minerals. Společnost se sídlem v Praze nemá žádné zaměstnance a nikdy se těžbě nevěnovala. V majetku však má dva lomy na Jesenicku, k nimž vlastní těžební práva.

Jedná se o lomy Ehrlich a Boží hora u Žulové. První z nich se nachází u silnice mezi Vápennou a Žulovou a naposledy se v něm těžilo před osmi lety. Druhý z nich leží jen tři sta metrů od kostelíku na Boží hoře.

Lom Ehrlich je momentálně zatopený a i ten na Boží hoře, zarostlý náletovými stromy a keři, připomíná spíš místo k rekreaci. I toto využití ostatně jedna z nabídek zmiňuje.

„Lom leží těsně před chráněnou krajinnou oblastí, možnost po vytěžení využít alternativně pro rekreaci,. Na hoře se nachází kostel a oblíbené poutní místo, dnes v lomu trénují horolezci,“ stojí v informacích k lomu Boží hora.

Aktivní a nejoblíbenější

Na Jesenicku se nachází řada aktivních lomů. V okolí Žulové se v nich těží žula, u Supíkovic a Lipové mramor. Krajina mezi Vápennou, Žulovou a Černou Vodou skrýtá ještě větší množství lomů opuštěných a zatopených. Některé z nich stále vlastní těžaři, další leží na pozemcích obcí, Lesů České republiky nebo olomouckého arcibiskupství. Zatopené lomy bývají oblíbeným cílem místních i turistů – kvůli svému krásnému prostředí i čisté vodě, v níž se dá koupat.

Mezi nejoblíbenější lomy patří Vycpálek, Transgranit nebo Rampa. Poslední jmenovaný patří Slezským kamenolomům, v budoucnu by jej mohla vlastnit obec Černá Voda, na jejímž území leží.

„Lom nám byl nabídnut. My jsme nabídku reflektovali, ale věc je zatím na straně firmy, čekáme, jak budou postupovat majitelé Slezských kamenolomů. Zatím je to pořád v jednání. Vím, že tam byl i soukromý zájemce, ale co jsme se s firmou bavili, upřednostnila by obec,“ řekl starosta Černé Vody Zdeněk Beťák.