Historická lokomotiva Faur vozí výletníky z Třemešné do Slezských Rudoltic, kde v pondělí i v úterý pokračuje výstava železničních modelů. Samozřejmě můžete výlet spojit s cyklistikou, turistikou i s romantickou procházkou rudoltickým zámeckým parkem. Nebo se svátečním obědem.

„Kdepak, ty vagonky nedrží pohromadě na magnet. Jsou spojené skutečným železničním spřáhlem, které je jen stodvacetkrát zmenšené,“ vysvětlují železniční modeláři návštěvníkům výstavy ve Slezských Rudolticích, jaká je to piplačka pospojovat lokomotivku s vagonečky do vláčkové soupravičky, aby mohla vyrazit na úzkorozchodkou Osoblažčičku směrem na malinkaté nádražíčko Bohušov.

Co je to modulovka?

Reálná osoblažská úzkokolejka dráha má mezi kolejnicemi rozchod 760 milimetrů. Ta modelářská byla zmenšená na rozchod 6,5 milimetru. „Ne, takové kolejiště se nedá koupit v celku. Musíte si ho sami postavit pražec po pražci,“ říkají s hrdostí členové modelářského klubu TTe modulovka. Proč právě modulovka?

Modely železnic se dělí na penelovky a modulovky. Pnenelové kolejiště bývá napevno postavené v místnosti, kde si ho většinou užívá jen autor-majitel nebo členové modelářského klubu.

Alternativou jsou části kolejiště rozdělené do modulů, které se dají díky normalizovanému rozhraní libovolně propojovat do větších celků. Vláček pak plynule přejíždí z jednoho modulu do druhého. Každý modul má svého majitele, který rozhoduje, co ne něm bude. Především se ale moduly dají snadno přenášet a převážet.

Jízdní řád výletního vlaku na setkání modelářů



Kdy: 5. a 6. července

Odjezd tam: Třemešná ve Slezsku: 10.45 hodin (příjezd do Slezských Rudoltic 11.33 hodin)

Odjezd zpět: Slezské Rudoltice 13.25 hodin (příjezd do Třemešné 13.25 hodin)



Výstava modelů železnic ve Slezských Rudolticích



Kdy: 5.7. a 6.7.2021 - pro veřejnost 10:00 - 17:00 hodin

Kde: Kulturní dům Slezské Rudoltice