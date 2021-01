Václav Petras (3. 7. 1927 – 22. 12. 2020) se narodil v Kvasilově na Ukrajině. Studoval českou školu a během války vstoupil do učení v kvasilovském pivovaru. V roce 1944 mu při náletu zahynul otec. Ještě téhož roku se spolu se svou sestrou a bratrem přihlásil jako dobrovolník do Svobodovy armády. Jako spojař zde prošel dukelskou i ostravskou operací a válečné tažení skončil v Praze. Po válce vystudoval v hlavním městě střední pivovarskou školu a později také Vysokou školu chemicko-technologickou.

Celý svůj profesní život pracoval v pivovarnictví a zkušenosti získával postupně v pivovarech v Kadani, Opavě, Ostravě a Loučce u Nového Jičína. Postupně si vyzkoušel, jaké je to být sklepmistr, sládek a nadsladovník. Když mu bylo 41 let (psal se rok 1968), byl jako jeden z největších odborníků povolán, aby řídil stavbu nového pivovaru v Nošovicích.

Radegast, nejkrásnější pivovarské období

Na tehdejší nečekanou nabídku Václav Petras vzpomínal o několik desítek let později takto: „Byl to šok. Ale věděl jsem, že je přede mnou vrchol mého pivovarského života. A na takovou výzvu se neříká ne.“ Ve funkci ředitele pivovaru Radegast působil od roku 1970 až do roku 1979. Jedenáct nošovických let Václav Petras považoval za jeho nejkrásnější pivovarské období. „Bylo to nezapomenutelné. V pivovaru se sešla skvělá parta. Všichni dělali svou práci s obrovským nadšením a láskou.“ Poté byl jmenován podnikovým ředitelem Severomoravských pivovarů, n. p. v Přerově.

Zdroj: Archiv společnosti Plzeňský Prazdroj

Za svůj celoživotní přínos byl Václav Petras v roce 2013 uveden do Síně slávy českého pivovarnictví a sladařství. Když v roce 2000 začal pivovar Radegast oceňovat své zaměstnance cenou Zlatý Radegast, byl jedním z prvních pěti oceněných. Je rovněž nositelem mnoha vojenských vyznamenání – Řádu Velké vlastenecké války, Dukelské medaile a medaile Za statečnost před nepřítelem.

Současný manažer pivovaru Radegast Ivo Kaňák se s Václavem Petrasem setkal naposledy v srpnu 2020, když si společně prohlíželi knihu „50 let pivovaru Radegast“. „Udělalo mu to velkou radost, když si mohl ještě na stránkách knihy zavzpomínat na staré přátele a „nošovickou éru“. Když jsem mu nalistoval jeho fotografii u čela velkého dřevěného sudu s nápisem „Přísaháme pod sudem, že vodu nepijem“, tak knihu uchopil, přitiskl si ji na sebe a řekl mi: „Díky pivovaru, Ivošu.“