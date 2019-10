Z policejních statistik totiž vyplývá, že jde o velmi rizikovou kombinaci, která někdy končí zraněním nebo dokonce smrtí. Potvrzuje to případ, kterým se v úterý začal zabývat Krajský soud v Ostravě.

Na lavici obžalovaných usedla dosud netrestaná Jaroslava N. (62 let), která vloni na Silvestra na chatě v Opavě bodla do břicha svého manžela (64 let). Útok se odehrál ve večerních hodinách v kuchyni poté, co ji muž upozornil, aby přestala popíjet víno. Žena v té době s nožem v ruce připravovala večeři.

„V reakci na manželovu kritiku, kterou vnímala jako neoprávněnou, na něj zaútočila. Jednou jej bodla do břicha,“ uvedl státní zástupce David Bartoš. Žena zavolala vnukovi a synovi, kteří za ní přijeli a přivolali záchranku. Muž i přes veškerou snahu lékařů v nemocnici o tři dny později zemřel.

VTEŘINA

„Nebylo to úmyslně. Byla to vteřina,“ řekla obžalovaná se slzami v očí. Pak využila svého práva a odmítla dále vypovídat. Soud proto přečetl její dřívější výpovědi. V nich tvrdila, že se muž na nůž napíchl sám. „Manžel mi říkal, že už nemám pít víno,“ řekla žena, která podle svých slov periferně viděla, jak se k ní blíží.

„V tom okamžiku jsem se otočila čelem k manželovi, v pravé ruce jsem držela nůž. Manžel udělal krok a nůž, který jsem držela v ruce, se mu vrazil do břicha. Myslela jsem, že se mu jen trochu zapíchl do špeku. Řekl: ,Tys mě bodla.ʻ Já mu odpověděla: ,Tys na mně naletěl.ʻ Nůž jsem dala do dřezu, hned jsem ho opláchla a uložila do kuchyňské linky k dalším nožům. Řekla jsem mu, aby si šel lehnout do ložnice. Na ránu jsem mu přikládala obklad,“ uvedla žena. Když zjistila, že zranění je vážnější, zavolala vnukovi a synovi.

Ženě v případě uznání viny hrozí osm až šestnáct let vězení.Autor: Deník / Jaroslav Perdoch

„Řekla jsem jim, že je zle. Přijeli oba dva, bylo to rychlé. Volali záchranku, která manžela převezla do nemocnice,“ dodala žena. Muž 3. ledna zemřel.

ZNALEC

Podle státního zástupce není možné, aby zranění vzniklo způsobem, jak popsala obžalovaná. „Byl tam bodný kanál hluboký nejméně dvanáct centimetrů. Znalec uvedl, že to tak nemohlo být,“ prohlásil žalobce.

Ženě za těžké ublížení na zdraví s následkem smrti hrozí osm až šestnáct let vězení. Hlavní líčení ve středu pokračuje výslechy znalců.