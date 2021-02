/FOTOGALERIE/ Dva záchranáři, po osmihodinové směně jeden na stanici přespává, druhý míří domů a s dobrovolníky tráví v terénu pro změnu víkend. Střídavě, avšak dnes a denně. O specifickém životě záchranářů horské služby vypráví Jiří Hejtmánek.

Jiří Hejtmánek, člen horské služby na Pradědu. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Většina záchranářů z horské služby to má stejně – mají rádi hory a chtějí pomáhat. Z téhož důvodu se po revoluci k této práci upnul také Jiří Hejtmánek z okrsku Praděd. Právoplatným členem horské služby je od roku 2000. „Je to náročná služba, zima tady je asi 120 dní a někdy je to tu vážně těžké po všech stránkách. Ale chtěli jsme to a má to i svá kouzla,“ vypráví záchranář o svém zapálení.