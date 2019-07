Nedělní závody začaly tréninkem superbike, který se nestihl odjet v sobotu. N8sledný program se odvíjel téměř podle časového harmonogramu, avšak v závodě IRRC došlo v zaváděcím kole k pádu jednoho jezdce na kruhovém objezdu na Bludovickém kopci. Pád se sice obešel bez zranění a závodníci byli připraveni ke startu. Ten však musel být odložen kvůli výpadku rádiového spojení. Protože se navzájem neslyšeli traťoví komisaři, mohl být závod odstartován až po obnově spojení. Závod byl zkrácen z 9 na 8 kol. Ve 3. kole však havaroval další jezdec a musela k němu vyjet lékařka a sanitka. Kvůli zdržení byl závod ukončen předčasně.

Mezitím byl do depa závodních strojů volán lékař záchranné služby, když bylo hlášeno vážné poranění dítěte. 10měsíční dcera jednoho závodníka se napila louhu, kterým měl otec čistit motor.

"Dítě bylo převezeno na JIP havířovské nemocnice," potvrdil mluvčí záchranné služby Lukáš Humpl. Později bylo dítě přepraveno do Fakultní nemocnice v Ostravě.

Zdravotníci na okruhu ovšem museli začít řešit další událost. V prostoru mezi Těrlickem a Havířov, na tzv. stadionu mělo dojít ke konfliktu mezi polskými fanoušky. Jeden měl druhého udeřit hlavou tak, že napadený upadl do bezvědomí. V době ošetřování dostala jedna členka jejich party záchvat, kdy pro ni musela přijet další sanitka.

Aby toho nebylo málo, v té samé době na trati pracovali i hasiči, kteří likvidovali únik nafty, která unikla z některého automobilu.

Doba nakonec pokročila natolik, že dva poslední závody byly zrušeny. Právě v posledním, kdy se na trať měly vydat stroje nad 600 ccm, se mělo rozhodovat o absolutním vítězi Kahance. Ten tak nakonec nezískal nikdo.

V žertu se o něj sice hlásil Horst Saiger, který navrhoval, že si jej zaslouží za dlouholeté výsledky a letošní by rozšířil jeho sbírku šesti kahanců.

Rozhodnutí o ukončení přišlo poté, co se nad okruhem opět zatáhla mračna a začalo vydatně pršet. Organizátoři si spočítali, že by oba závody nestihli odjet do konce schválené dopravní uzávěry.

"Je nám to líto, ale bohužel, jednalo se vesměs o události, které organizátoři a vedení závodů nemohli ovlivnit, jen na ně reagovali. U zraněného diváka museli zdravotníci postupovat velmi opatrně, protože existovalo podezření na vážné poranění. Podle našich informací došlo ke konfliktu několika lidí, který pak vyvrcholil incidentem dvou účastníků. Okolnosti vyšetřuje policie. Následně pak bylo nutné ošetřit i ženu se šokem. Zákrok trval několik desíte minut. Závodníkům jsme situaci vysvětlili a oni pochopili výsledné rozhodnutí o zrušení dvou závodů, které jsme navíc konzultovali i s vedením Českomoravského motocyklového svazu," řekl Deníku za organizátory Petr Hrabčák.