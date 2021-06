Zřejmě nejhůře je na tom outletové centrum ležící v bezprostřední blízkosti mostu na přívozské straně. Kvůli koronavirové pandemii muselo být v minulých měsících stejně jako řada dalších nákupních středisek uzavřeno. Teď, po nedávném otevření, přišla další rána v podobě opravy mostu.

„Bylo to pro nás naprosto nečekané a šokující. Nikdo nám nic neřekl, žádné upozornění, jednání nebo něco podobného. Zjistili jsme to náhodou až poté, kdy se o chystané uzavírce mostu začalo psal na jedné z místních facebookových skupin. No, a nyní to uzavřeli,“ řekl Deníku ředitel Outlet Areny Moravia Petr Leder s tím, že již během prvního týdne citelně klesla návštěvnost.

Značení

„Ten odliv dvaceti, třiceti tisíců vozidel, které projely kolem a mohly k nám odbočit, je znát. Uzavření mostu se negativně projevilo na návštěvnosti, ale nejde jen o samotné uzavření mostu, ale také o značení uzavírky. Motorista v podstatě dostane informace, že klasická cesta mezi Ostravou, Přívozem a Hlučínem je zavřená. Nikdo ale není uvedeno, že k nám je průjezd od Ostravy možný, že most je uzavřený až za odbočkou k nám,“ dodal Leder.

Podle něj značky mnoho řidičů od cesty do outletového centra, které se nachází jen několik set metrů za křižovatkou ulic Hlučínské a Slovenské, odradí. „Máme reakce od zákazníků i dodavatelů, že k nám měli strach jet,“ dodal Leder. Outletové centrum chce situaci zvrátit umístěním cedulí o bezproblémovém dojezdu od Ostravy.

V ohrožení

„Řešíme to přes agenturu, se kterou spolupracujeme na kampaních. Bavíme se o umístění speciálních nosičů s touto informací. Nemůžeme je ale jen tak dát na chodník. Musíme si vyřídit zábor a tady zatím narážíme na komplikace. Věříme ale, že se to podaří co nejdříve vyřešit. Zákazníci musejí vědět, že normálně fungujeme,“ dodal Leder, podle kterého by se v opačném případě mohli nájemci obchodů dostat do potíží.

„Může to ovlivnit jejich ekonomické výsledky i ekonomické výsledky centra. Může dojít k uzavírání obchodů. V této souvislosti je třeba si uvědomit, že dáváme příležitost zaměstnání až 350 lidem. Takže nejsme žádný malý subjekt,“ uzavřel Leder. Potíže mají i další obchodníci v okolí, propad tržeb hlásí například nedaleká čerpací stanice. „Jsme daleko od objízdných tras, kdo by k nám speciálně zajížděl a pak se vracel?“ řekla obsluha.