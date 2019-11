Teplota šplhala k patnácti stupňům a krátce před desátou hodinou už mohli lidé nakupovat kapry a amury u nedalekého prodejního stánku.

Podle mluvčí ostravské zoo Šárky Novákové byla voda z rybníka postupně upouštěna už v předchozích dnech. To proto, aby se ryby stáhly k hrázi a také aby nebyla vytopena oblast pod zoo. „Důvodem, že dneska byl výlov rychlejší, je však hlavně teplé počasí,“ vysvětlila mluvčí s tím, že při vysokých teplotách bylo třeba ryby vylovit co nejrychleji a převézt je do kádí u prodejního stánku. V teplé vodě by rybám došel rychle kyslík.

U stánku lidé mohli koupit kapry (za kilogram si účtovali 65 korun) a amury (70 korun). „Ty úplně nejmenší vylovené ryby dostanou jako krmivo třeba vydry, čápi a další zvířata v zoo,“ doplnila Šárka Nováková s tím, že některé ryby jsou nyní pro návštěvníky umístěny i v akváriích. To, aby si nejen děti mohly udělat představu, jak která ryba vypadá.

Po výlovu se rybník v ostravské zoo začal hned napouštět. Naplnit by se měl zhruba za týden. Tak mají šanci přežít i ryby, které uvízly v bahně a rybářům se je přese všechnu snahu vylovit nepodařilo. „Přesná doba, jak dlouho se rybník bude napouštět, se těžko odhaduje. Letos je ale přítok slabší, tak uvidíme,“ dodala Šárka Nováková.

Návštěvníků sice dnes dopoledne u rybníka při výlovu moc nebylo, o to ale byli zvídavější. Děti nejvíce zajímaly dovednosti a šikovnost rybářů, dospělí se pak zajímali o to, jestli ještě mají šanci kapra nebo amura koupit. Spokojený odcházel od rybníka Libor Staňura. V igelitce si nesl domů právě amura. „Počasí krásné, v zoo ještě teď dopoledne ani není tolik lidí, rybu mám. Tak se jdu ještě projít a užít si tu pohodu,“ pochvaloval si Libor Staňura.