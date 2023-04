V ostravské zoologické zahradě zaznamenali další husarský kousek. V polovině března tam samice krokodýlovce čínského porodila čtyři mláďata. Ostrava je teprve druhou evropskou zoologickou zahradou, kde se tito vzácní a v přírodě vyhubením ohrožení plazi zdárně rozmnožují.

Mláďata krokodýlovců čínských. | Foto: Zoo Ostrava/Lucas Bono

Krokodýlovci čínští jsou chováni v expozičně-chovatelském zařízení Vadtha ni – Chrám gibonů, které bylo v ostravské zoologické zahradě otevřeno loni v létě. Kromě gibonů bělolících jej obývá i několik dalších druhů zvířat z oblasti Vietnamu.

Tito asi 40 cm dlouzí ještěři jsou ve své domovině úzce vázáni na vodu. Většinou se zdržují na větvích a jiných vyvýšených místech nad malými potůčky v horských lesích. Do Zoo Ostrava přicestoval pár krokodýlovců v červenci 2022 ze zoo v Kolíně nad Rýnem.

„Kolínští chovatelé nám sdělili, že u krokodýlovců zaznamenali první pokusy o páření, a když se po čase začalo samici zvětšovat břicho, byli jsme si téměř jistí, že je březí,“ popisuje chovatel plazů a obojživelníků Lucas Bono a dodává: „Tento druh vyžaduje zimování při teplotách okolo 15 stupňů, proto byla zvířata na konci podzimu umístěna v chovatelském zázemí do zimovacího zařízení s odpovídající teplotou a dostatkem vegetace a substrátu, do kterého si zalezla a od listopadu do března zůstala ve stavu tzv. brumace, během kterého nepřijímala potravu. Oba jedince jsme pravidelně kontrolovali a vážili. Zatímco samec lehce ztratil na váze, samici se břicho stále zvětšovalo.“

Samice krokodýlovců nekladou vejce, ale mláďata se vyvíjejí v těle matky. Po zhruba devíti měsících, může to ale také být po 8 až 14 měsících, se rodí živá mláďata vážící okolo 4 gramů. Samice rodí buď před brumací, nebo po ní, což byl případ i ostravské samice. Krátce po ukončení brumace se v teráriu objevila čtyři zdravá mláďata. Od narození jsou plně vyvinutá a schopná se sama o sebe postarat. Jako potravu jim chovatelé předkládají žížaly, cvrčky a bráněnky. Stejnou potravu dostávají i dospělí krokodýlovci.

Vzhledově vypadají mláďata jako zmenšeniny dospělců, odlišují se pouze zbarvením – mají jasně žlutou skvrnu na hlavě a naopak jim chybí červená barva na spodní části těla. Jelikož rodiče o své potomky nepečují, musí se malí krokodýlovci spoléhat na svůj vlastní obranný mechanismus. V případě vyrušení natáhnou končetiny podél těla a znehybní, takže působí jako kus větvičky. Díky tmavému zbarvení dokonale splynou s okolím, a dokud nebezpečí nepomine, ani nemrknou. V tomto strnulém stavu dokáží setrvat i několik hodin. Díky tomu se jim daří oklamat většinu predátorů.

Všichni krokodýlovci zatím pobývají v chovatelském zázemí. Jakmile se oteplí, vrátí se dospělí jedinci do akvaterária v expozici Vadtha ni – Chrám gibonů. Mláďata zůstanou v zázemí.



K tématu:

Krokodýlovec čínský

Tento až 40 cm dlouhý ještěr je jediným zástupcem čeledi Shinisauridae.

Byl popsán v roce 1930 a od 80. let se stal vyhledávaným druhem do terárií, i když zvířata se nedařilo dlouhodobě udržet a rozmnožit, dokud nebylo známo více o klimatických a ekologických podmínkách v místě jejich výskytu.

Krokodýlovci obývají jen malé území na jihovýchodě Číny a severovýchodě Vietnamu – teprve v roce 2016 byla vietnamská populace popsána jako samostatný poddruh. Od čínské populace se liší jak morfologií, tak především ekologickými nároky; žijí v celoročně mírných podmínkách a zimování, které trvá až 4 měsíce, u nich probíhá v teplotách pod 20 °C.

V zoologických zahradách a chovech obecně je vietnamský poddruh zatím jen velmi málo zastoupen.

V Červeném seznamu IUCN je krokodýlovec klasifikován jako ohrožený druh. Největší hrozbou pro jeho budoucnost je ničení už tak malých a fragmentovaných stanovišť a také nelegální lov pro konzumaci a „lékařské“ účely na čínském trhu a pro mezinárodní obchod s exotickými zvířaty.