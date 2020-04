Šestapadesátiletý muž pod Lysou horou uklouzl a upadl na zmrzlém chodníku při pohybu po modré turistické značce, poblíž rozcestí Malchor, ve špatně přístupném terénu.

"Způsobil si přitom bolestivé poranění dolní končetiny, které mu znemožnilo další pohyb," uvedl mluvčí Moravskoslezských záchranářů Lukáš Humpl s tím, že informaci o úrazu turisty pod Lysou přijali záchranáři ve čtvrtek v 17 hodin.

Dispečink linky 155 Moravskoslezského kraje pak zalarmoval Horskou službu Beskydy s tím, že k nehodě došlo v dost nepřístupném terénu. „To místo není dostupné ani pro naši terénní techniku. Zdravotnická záchranná služba proto do akce povolala i vrtulník. Lokalita je ale tak hustě zalesněná, že k nám posádka nemohla ani spustit lékaře v podvěsu,“ popsal situaci Pavel Masopust, zasahující člen Horské služby Beskydy.

Horští záchranáři proto posádku helikoptéry navedli na místo, kde mohla přistát. Vrtulník LZS dosedl na Ivančeně.

„Lékaře jsme poté transportovali asi dva kilometry na čtyřkolce a poté i pěšky. Mezitím jsme zraněnému nasadili vakuovou dlahu a připravili ho k šetrnému transportu. Museli jsme muže přenést 200 metrů na místo, odkud jej pak vrtulník v podvěsu mohl vyzvednout,“ doplnil Pavel Masopust.

Po dalším ošetření pak zraněného muže záchranáři naložili na palubu stroje a šetrně transportovali do ostravské Fakultní nemocnice.

„Zlomená noha znamená pro zraněného vždy veliké bolesti. My pak musíme udělat vše pro to, aby zvládl co nejkomfortněji transport. V takovém případě je spolupráce s LZS nezbytná a možnost práce v podvěsu nám nesmírně pomáhá,“ komentoval zásah Radan Jaškovský, náčelník Horské služby Beskydy.

Jak již Deník ve čtvrtek informoval, členové Horské služby a moravskoslezští záchranáři zasahovali v Beskydech také daného dne ráno. Muže staršího věku nalezl v bezvědomí na vrcholu Girová mladý běžec.