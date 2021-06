„Píseň je vlastně takovým poděkováním za úžasnou práci a přístup, kterým Karin seznamuje čtenáře s osudem karvinského regionu. I proto jsme jí píseň symbolicky věnovali,“ říká autor hudby i textu, karvinský rodák Jan Varga.

Klip, který k písni vznikl, se odehrává v okolí kostela sv. Petra z Alkantary, který je symbolem zaniklého města, původní Karvinné. Kromě historie těžby uhlí, se kterou je oblast spojována nejčastěji, se mohou lidé v knihách Karin Lednické něco dozvědět o životě zdejších lidí, jejich osudech a způsobu, jak životní podmínky tvarovaly jejich náturu.

Podívejte se na klip Ztracené město

Dnes už z kdysi vzkvétajícího města nezůstalo téměř nic, jen malá připomínka, kterou symbolizuje právě kostel, který je vlivem mnohaleté těžby uhlí viditelně nakloněný. A hlavně v místě osamocený. „Právě fakt, že se starým městem zmizel i život a už se sem není za čím a za kým vracet, byla největší inspirací pro vznik písně,“ přiznává Varga, jehož klavírní linii písně doprovází na saxofon DeeSaxx, vlastním jménem Daniel Otisk.

Spisovatelka Karin Lednická v reakci na to, že hudebníci věnovali tuto smutnou píseň právě jí, na svém facebookovém profilu napsala, že ještě nikdy se v takovéto situaci neocitla, takže už jen to samo o sobě ji dojalo.

„A pak jsem si tu písničku poslechla a moje pocity ještě zesílily. Ne vždy se tvůrcům podaří dostat do svého díla TO. To, z čeho mrazí. A já fakt měla při sledování tohoto videa mrazení. Protože interpreti TO tam prostě mají: pocity lidí, kterým kdosi vzal domov. Nádherná věc, děkuji za ni,“ napsala Karin Lednická.