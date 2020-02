V loňském roce ošetřili na zubní pohotovosti, mající zázemí v ostravské městské nemocnici na Fifejdách, asi osmnáct tisíc pacientů z celého kraje.

Nad dalším fungováním zubní pohotovosti a její téměř bezplatné dostupnosti však visí otazník. Hrozba absence všeobecné a dětské pohotovosti už byla, zdá se, zažehnána.

ZÁSTUPY LIDÍ

Zubní pohotovost na Fifejdách zná každý. Je to ta ordinace, z jejíž čekárny se mnohdy táhnou sáhodlouhé zástupy lidí až na schodiště. V loňském roce tam ošetřili kolem osmnácti tisíc případů (v průměru padesát denně), během ledna letošního roku prozatím 1238.

Stále více lidí však zahlcuje Kliniku ústní, čelistní a obličejové chirurgie ve fakultní nemocnici. „Chodí tam různá individua. Klečí na podlaze a křičí, že neodejdou, dokud je neošetří,“ tvrdí zdroj Deníku. Důvodem je proslýchající se konec zubní pohotovosti na Fifejdách.

PROBLÉM NA ZUBNÍM

„Problematika zubní pohotovosti vyvstala v říjnu, kdy onemocněla jedna zubařka, která měla na pohotovosti sloužit. Vedoucí lékařka zubního oddělení, která byla zodpovědná za jeho chod, však nezajistila náhradu. Sestra přišla do práce, v čekárně zástupy lidí a doktor žádný. Vedoucí lékařka věděla, že je lékař nemocný, ale jelikož na konci října pokládala funkci, říkala, že už ji to nezajímá,“ popisuje příčinu problémů na zubní pohotovosti Libuše Holušová, která má svou zubní ambulanci v Ostravě-Jihu a od 1. listopadu se stala novou vedoucí lékařkou zubní pohotovosti.

Tu musí kraj ze zákona povinně zajišťovat spolu s dětskou pohotovostí a všeobecnou pohotovostí pro dospělé v rámci takzvané lékařské pohotovostní služby (LPS). Na základě smluvního vztahu s Moravskoslezským krajem dlouhodobě funguje LPS v areálu Městské nemocnice Ostrava (MNO), avšak nespadá pod ni.

„MNO ani nemá stomatologickou péči ambulanci, lůžkové oddělení. Musí proto všechny zubaře pro LPS poptávat a zajišťovat z jiných nemocnic a ambulancí,“ uvádí mluvčí MNO Andrea Vojkovská.

IMPULS PŘIŠEL „OD VEDLE“

Moravskoslezský kraj každé dva roky vypisuje výběrové řízení na poskytovatele LPS, které opakovaně vyhrávala MNO. Tentokrát se do něj ale nepřihlásila. Důvodem však paradoxně nebyla situace na zubní, ale na všeobecné a dětské pohotovosti, tedy dalších ze tří složek LPS.

„Od července 2019, kdy ukončili činnost tři pravidelně sloužící lékaři (úmrtí, vysoký věk), je situace kritická. Je polovina září a my nemáme obsazeny některé služby na říjen, a to i přes velmi aktivní přístup vedoucího lékaře Radovana Kozla. Máme před sebou vánoční a novoroční svátky a již nyní víme, že zájem o služby na LPS ze strany lékařů není. Všechny tyto skutečnosti nás vedou k avizování našeho nezájmu o zajišťování provozu LPS od roku 2020.“

Tuto zprávu zaslal ředitel MNO Petr Uhlig krajskému úřadu, jemuž dal jasně najevo, že další „azyl“ MNO lékařské pohotovosti neposkytne.

DĚTSKÉ A VŠEOBECNÉ JE ZACHRÁNĚNO

„Smlouva na zajištění LPS končila městské nemocnici k 31. 12. 2019. Zajišťovat pohotovostní služby není snadné a je těžké sehnat praktické lékaře, kteří by byli ochotni sloužit. To je dlouhodobý problém. Kolizní byla situace dlouhodobě zejména na dětském oddělení,“ vysvětluje náměstek primátora pro zdravotnictví a sociální věci Zbyněk Pražák.

„Jelikož se do prosince do výběrového řízení na provoz dětské a všeobecné pohotovosti nikdo nepřihlásil, nabídl jsem kraji, že to MNO bude dělat nadále. Lidé nic nepoznají. Chceme však, aby se kraj angažoval do zajištění praktických lékařů,“ apeluje Pražák.

„Po mém nástupu jsem ihned sehnala dostatek lékařů. Služby byly zajištěné už na náročné období kolem Vánoc a aktuálně jsou rozepsány až do konce roku. Nyní je zajištěno devět zubařů,“ říká Holušová, která o aktuálním stavu na zubní pohotovosti informovala náměstkyni ředitele MNO, od níž měla dostat informaci, že na základě těchto zpráv se nemocnice do nového výběrového řízení přihlásí. Jenomže to se nestalo.

„Navzdory nezodpovědnému jednání mé předchůdkyně na zubním se celý problém týkal všeobecné pohotovosti, kde dva lékaři mladšího věku zemřeli a jeden šel do důchodu. O změnách v poskytování zubní pohotovosti po mém nástupu nepadlo ani slovo,“ tvrdí Holušová, která na zubní pohotovosti slouží pětačtyřicet let.

PŘEDRAŽENÁ PÉČE?

Proč lékařskou pohotovostní službu zajišťuje MNO?

Od dubna 2012 musí ze zákona LPS zajišťovat kraj. V Ostravě to však dlouhé roky činila MNO, což městskou kasu stálo asi padesát milionů korun. „Když jsem se před lety vrátil na radnici a zjišťoval stav, bylo mi řečeno, že to je takto zajištěno ze zvyku, že to tak bývalo dříve. Od 1. ledna 2016 byl proto nastaven smluvní vztah mezi MNO a krajem,“ vysvětlil náměstek ostravského primátora Zbyněk Pražák.

Mezitím se do krajem vypsaného výběrového řízení na zajištění zubní pohotovosti přihlásil jediný zájemce doktor Lubomír Beran, který projevil zájem provozovat pohotovost ve své zubní klinice AJNA, dental clinic v Jurečkově ulici v centru Ostravy.

Kraj však ve výběrovém řízení zredukoval požadovaný počet hodin na zubní pohotovosti, a to ze 108 hodin týdně na 40 hodin. Podle informací Deníku by tak měl Lubomír Beran pohotovost zajišťovat jen do 21. hodiny (po nátlaku Zbyňka Pražáka by měl souhlasit s provozem alespoň do půlnoci). Poté by zákroky nehradila pojišťovna, ale pacienti by si akutní zákroky hradili sami.

„Nejspíše by to tak dopadlo,“ potvrzuje Pražák. „Například neodkladné vytržení zubu by pacienta při plné úhradě mohlo vyjít asi na pět tisíc korun,“ řekl na dotaz Deníku nejmenovaný ostravský zubař.

Další problém, kvůli němuž nastaly zmatky, způsobilo unáhlené jednání doktora Berana.

Ten zaslal zprávu o převzetí zubní pohotovosti stomatologické komoře a dalším zubním lékařům ve chvíli, kdy krajští radní výběrové řízení ještě definitivně neschválili. A nevědomky tak nejspíše zadělal na to, že o poskytování péče lidem přijde.

INFORMOVAL O NEROZHODNUTÉM

„Od února 2020 dochází ke změně zajišťovatele zubní pohotovostní služby města Ostravy. Končí na tomto úseku MNO a štafetu přebírá zubní klinika AJNA, dental clinic, sro. Městská zubní pohotovost bude přestěhována do nových prostor, které budou jak pro lékaře, tak i pro akutní pacienty prostornější a zajistí tak příjemnější prostředí pro často stresující práci,“ napsal Lubomír Beran už 3. ledna v informativním dopise, který má Deník k dispozici.

„Vznikl malér, protože se to dozvěděli na městě a chtěli vědět proč. Byli v domnění, že je to kvůli nedostatku lékařů. Řekla jsem, že tím to není a že nechápu, proč se nemocnice nepřihlásila,“ vzpomíná na dění posledních týdnů vedoucí lékařka zubní pohotovosti na Fifejdách Libuše Holušová.

Radní kraje přitom dodnes o novém provozovateli zubní pohotovosti, ale ani celkově o poskytování LPS, nerozhodli. Téma mělo přijít na stůl na pondělním zasedání radních, bylo však odloženo.

„Najali jsme si právní kancelář, která toto téma řeší. O budoucnosti lékařských pohotovostí budou jednat krajští radní v pondělí 17. února na svém dalším obvyklém zasedání,“ řekla Deníku mluvčí kraje Miroslava Chlebounová.

U dětské a všeobecné pohotovosti se počítá s plynulým prodloužením péče v režii MNO, jednání bude formalita.

PROČ SE NEMOCNICE NEPŘIHLÁSILA?

Podle informací Deníku panuje velká nespokojenost se skutečností, za jakých podmínek by měla zubní pohotovost nově fungovat, a proto je reálný scénář, že krajští radní výběrové řízení, ovládnuté doktorem Beranem, zruší a vypíše nové. S Lubomírem Beranem se Deníku opakovaně nepodařilo telefonicky spojit.

Sdílný nebyl ani ředitel MNO Petr Uhlig, jehož se Deník ptal na skutečný důvod, proč se nemocnice nepřihlásila do výběrového řízení.

„Nechci se k tomuto tématu vyjadřovat a vracet se k tomu, co bylo. Počkejme, až jak rozhodnou radní kraje,“ řekl Deníku Petr Uhlig. Na přímý dotaz Deníku, zda by se MNO přihlásila do případného nového výběrového řízení pro zubní pohotovost, pokud by radní kraje původní výběrové řízení zrušili, odpověděl, že „nejspíše ano“.

V lékařských kuloárech se totiž začalo spekulovat, zda to bude nadále pod jeho vedením. Kritici, kterých podle informací Deníku přibývá, poukazují na to, že ředitel Uhlig nepřikládal kritické situaci dostatečný zájem.

„Na zastupitelstvu města jsem navrhl, aby LPS zůstala zachována ve stávající péči a usnesení bylo přijato. Panuje teď velká nevole mezi vedením města a kraje, je také pravda, že angažovanost města mohla být větší. Každopádně krajští radní by teď měli všeobecnou a dětskou pohotovost schválit nadále při MNO a výběrové řízení na zubní pohotovost zrušit a vypsat nové tak, aby i ona nadále zůstala při MNO,“ říká opoziční zastupitel města i kraje Josef Babka, který se tématu v poslední době rovněž usilovně věnuje. Příští pondělí bude osudové.

Výsledek bude jen přechodné řešení na rok

Ať už bude zubní pohotovost v příštích měsících zajišťovat kdokoliv, bude toto řešení nejspíše přechodné na dobu jednoho roku. V parlamentu je na stole novelizace zákona, podle níž by měla zubní pohotovost fungovat stejně jako v západních zemích.

Každý lékař na území kraje, který je členem stomatologické komory a má ordinaci, by měl mít předem určené služby, kdy bude neodkladnou péči poskytovat ve své privátní ambulanci. Zatímco jednou by lidé cestovali na pohotovost za lékařem do Opavy, příště to může být například do Nového Jičína.

Tento „nařízený kolotoč“ však zajistí, že se nebudou opakovat problémy s nedostatkem lékařů a jejich nezájmem sloužit na pohotovosti. Zbylé složky LPS tedy všeobecná a dětská pohotovost by pak měla být součástí urgentního příjmu nemocnic. V případě Ostravy však patrně ne všech tří.