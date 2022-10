„Spojuje je to, že byli něčím zajímaví. Není mezi nimi nudná osobnost. Jsou to svérázné lidské charaktery, které žily v drsných horských podmínkách, jako Oskar Gutwinski nebo Rosa Grohalová. Byli to šikovní lidé, umělci, hajní, lidé něčím pábitelští, jako Hugo Pekarek, jeden z prvních lyžařů u nás. Každý je něčím inspirativní i dnes,“ řekl Matěj Matela.

Horští pábitelé i opomíjený lékař. Nová kniha přibližuje osobnosti Jesenicka

Vedle místních pábitelů kniha čtenářům přiblíží i osudy lidí, kteří se proslavili daleko za hranicemi Jeseníků. První místo mezi nimi zaujímá rodák z Vidnavy Adolf Lorenz. Ten ve Vídni vystudoval chirurgii, ale protože měl alergii na kyselinu karbolovou, kterou se chirurgové tehdy dezinfikovali, jeho kolegové mu poradili, aby se zaměřil na suchou chirurgii, to znamená léčil ortopedicky.

„Svou metodu úžasně vypracoval. V roce 1902 si ho pozval americký miliardář, aby léčil jeho dceru. Nabídl mu za to tehdy nepředstavitelnou sumu 75 tisíc dolarů. On ji vyléčil a pak jezdil po Spojených státech, kde vyléčil 160 dětí při veřejných operacích. Celé Spojené státy naučil moderní ortopedii,“ přiblížil jednu z osobností Matěj Matela.

Do bruntálského divadla zve na setkání s Lukášem Matelou Klub Za starý Bruntál. „V malém sálu Městského divadla Bruntál proběhne autorské čtení Matěje Mately. Ve své prvotině "Zvoník z Cukmantlu" zúročil léta strávená objevováním dávno zapomenutých osobností. Shromáždil dvacet nejzajímavějších lidských osudů spojených s předválečnými Jeseníky a jejich podhůřím.

Horal Gutwinski se narodil v rovinách Osoblahy

V knize se tak dozvíte o malířské tvorbě rýmařovského rodáka Eugena Jettela nebo andělskohorského malíře Alberta Schindlera. Řeč přijde také na vrbenského spisovatele Josefa Lowaga, sněžnického bonvivána Oskara Gutwinského, ovčárenskou správcovou Rosu Grohalovou, nebo zlatohorského poslance a antifašistu Aloise Kunze, který dal knize název Zvoníka z Cukmantlu. Samozřejmě nechybí ani oblíbení lesníci Jeseníků,“ zve na setkání Antonín Zgažar z Klub Za starý Bruntál. Knihu si zájemci mohou zakoupit za 430 korun.