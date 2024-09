Podle názoru Tomáše Navrátila, které prezentoval ve středu médiím, teď město Opava není schopné se na volby připravit. Krajské volby a volby do Senátu se konají v pátek a v sobotu.

Navrátil tvrdí, že obyvatelé Opavy teď nemají na volby čas, protože řeší následky povodní. „Požádám o stav nouze, protože lidé skutečně nemají možnost k volbám jít a jsou mimo, nemusí mít doklady. Potřebujeme, aby vůbec fungovaly sociální služby, nemocnice a tak dále, a ne aby se řešilo to, jak připravujeme volby," řekl Navrátil.

Jeho hlavní protikandidát v senátních volbách a současný senátor Herbert Pavera (Společně pro Opavsko) naopak podporuje vládní rozhodnutí, aby se volby uskutečnily v řádném termínu. „I když rozumím motivům navrhovatele, domnívám se, že odložení voleb nic nevyřeší. Naopak nás odklad bude stát nemalé peníze, které teď potřebujeme na úplně jiné věci. Několik dní se pravidelně bavím se svými kolegy starosty z celého senátního obvodu, řešíme dopravu, vyklízení, úklid, nikdo z nich se mi nezmínil, že by potřeboval měnit termín voleb,“ uvedl Herbert Pavera.

Situace v nejvíce postižených obcích je ale nadále doslova tristní, což potvrzují i úterní slova radního Jeseníku Tomáše Vlazle (Jeseník srdcem). „Jestli jsme schopni volby zorganizovat? Nemám tušení. My to teď tady neřešíme. Volby jsou záležitostí státu, po nás se chtějí volební komise a místnosti. O volebních komisích vůbec nemám informace. Nemůžeme se dovolat ani našim kolegům. Že masa lidí o víkendu zahodí vysoušeče a lopaty a půjde si sednout do volebních komisí, je naprosto iluzorní,“ dodal.

Vláda v pondělí potvrdila konání voleb v původním termínu 20. a 21. září. V krajích zasažených povodněmi chtějí úřady co nejvíc pomoci postiženým. „Chápeme, že lidé v postižených obcích a městech mají práce nad hlavu, ale jsem pevně přesvědčen, že regulérní průběh voleb spolu s hasiči zajistíme,“ prohlásil ministr vnitra Vít Rakušan.