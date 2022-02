„Na plastovém povrchu byly průměrné doby přežití původního kmene a variant Alpha, Beta, Gamma a Delta 56 hodin, 191,3 hodin, 156,6 hodin, 59,3 hodin a 114 hodin,“ uvedli vědci. Omikron ale dokázal přežít 193,5 hodiny. Tedy více než osm dní.

Výzkum také probíhal na kůži nebožtíků. Na ní se ale viru nedařilo tolik, jako na umělém povrchu. I tady se prokázalo, že omikron ze všech varianta přežívá nejdéle, šlo ale jen o 21 hodin. Japonští vědci proto také došli podle Reuters k závěru, že právě vysoká odolnost a dlouhá doba přežití je jedním z hlavních důvodů, proč je omikron globálně dominující variantou.

Podle virologa a vědeckého pracovníka České zemědělské univerzity Jiřího Černého je schopnost dlouhého přežití pro omikron příznačná, hlavní důvod jeho rozpínavosti ale zůstává v něčem jiném.

„Jako hlavní výhodu varianty Omikron bych i nadále viděl spíš to, že nakažení jedinci začínají velmi rychle produkovat velké množství viru, a to, že virus je schopen způsobit reinfekce u pacientů, kteří získali imunitu proti dříve se vyskytujícím variantám viru,“ myslí si. Skutečně vysoce ochranný hygienický mix proti omikronu pak tvoří ochrana dýchacích cest, dezinfekce povrchů a správná hygiena rukou.

„Pokud nás něco současná pandemie naučila, tak to, že je nutné kombinovat více opatření, aby bylo dosaženo co nejvyšší míry ochrany,“ vysvětluje Černý.

Výrobky s certifikátem účinnosti

A jaká dezinfekce je nejlepší? Pokud chcete mít jistotu, že bude opravdu účinná proti covidu, můžete se řídit přímo výrobky s certifikátem účinnosti. Nebo těch, které dodržují recepturu doporučenou WHO, podle kterých výrobci dezinfekce vyrábějí.

„Jsou na bázi 70procentního alkoholu a dalších látek. Doporučuje se i umytí rukou vodou a mýdlem, protože koronavirus je obalený virus,“ poznamenává Štěpánka Čechová, mluvčí Státního zdravotnického ústavu. Je ale dobré rozlišovat, zda je dezinfekce určená pro kůži nebo umělý materiál. A nezaměňovat jejich použití.

„Přípravky na dezinfekci rukou obsahují chránící látky, aby ruce nebyly vysušovány. Na plochy a povrchy se nedoporučují používat, tam je vhodné mít látky s antikorozivní přísadou podle toho, na jaké materiály se používají a jaká aplikační metoda se používá,“ dodává Čechová.

Jak si vyrobit dezinfekci doma?



Akutní nedostatek dezinfekce, který u nás panoval na začátku pandemie, je pryč. Koupíte ji v každé drogerii i supermarketu. Nicméně podobně jako prací gely, mýdla a další kosmetické přípravky, si ji můžete vyrobit i doma. Jen tak pro zábavu, třeba při karanténě s dětmi. Doporučený návod podle WHO je takový:



Do litrové nádoby nalijte 833ml čistého alkoholu (96% ethanol), pomalu přilijte za stálého míchání 42 ml peroxidu vodíku (stačí tříprocentní). A pečlivě promíchejte. Poté přidejte 15ml glycerinu. Celou směs dolijte do litrového objemu nádoby převařenou vodou. Nádobu uzavřete, směs v ní promíchejte a nechte nejlépe až tři dni odstát. Poté přelijte do lahviček ke každodennímu nošení.