MUDr. Markéta Brožková, FEBOZdroj: se svolením Markéty BrožkovéProč je nadměrné sluneční záření pro oči nebezpečné a jak se před ním máme chránit?

Přemíra slunečního záření může poškodit povrch spojivky a rohovky, což může vést k nepříjemným pocitům, řezání oka a v řadě případů až k zánětům. Z toho důvodu je nutné chránit zrak po celou dobu pobytu venku, tedy i během plavání v moři či rybníce. UV filtr chrání oči, aby sluneční paprsky nepoškodily rohovku a nedostaly se dále do oka. Funguje jako prevence poškození sítnice spojené s věkem (makulární degenerace), ale především vzniku šedého zákalu (katarakty).

Čím bychom se při výběru slunečních brýlí měli řídit?

Při výběru brýlí věnujte pozornost kvalitě UV filtru. Dostatečnou ochranu poskytují brýle s označením UV 400, což dnes splňuje většina z těch, které jsou u nás k dostání. Avšak plnou ochranu očí zajistí, jen pokud jsou dostatečně velké, aby UV paprsky nevnikaly do očí shora nebo ze stran. Pouze v takovém případě máte jistotu, že máte plnou ochranu před UVA a UVB zářením.

A pokud nosí někdo dioptrické brýle?

V případě krátkozrakosti je vhodné zvážit zhotovení slunečních dioptrických brýlí. Jedná se o komfortní kombinaci ochrany očí před sluníčkem a zrakové korekce. Zabarvení filtru si vyberete podle aktivity slunečního záření, pro letní měsíce většinou stačí zvolit kategorii 3, která nabízí intenzivní ochranu u moře i na horách. Nevhodná jsou úplně tmavá skla, protože se zorničky více rozšíří a do oka proniká více UV záření.

Brýle bývají při sportování a dynamických aktivitách nepohodlné, vlivem pocení kloužou z nosu a nedrží na místě. Pot, který se dostává do očí, pálí, a tak se brýle stávají nepříjemnou překážkou. Proto řada aktivních lidí volí kontaktní čočky. Je to podle vás vhodné řešení?

Řešení je to spíš polovičaté. Uvědomte si, že přestože jsou v dnešní době materiály čoček velice kvalitní, stále se jedná o „cizí těleso“ na povrchu oka. Postupně může docházet ke zhoršování jejich snášenlivosti, protože se mění slzný film, povrchová vrstva rohovky atd. Navíc studie poukazují na výrazně větší riziko infekce rohovky po kontaktních čočkách než například po laserových operacích, které jsou v současné době bezpečnou variantou řešení dioptrické vad. Mohu to potvrdit z vlastní zkušenosti, protože k nám na tento zákrok chodí nejen profesionální sportovci a lidé, kteří aktivně tráví svůj volný čas při míčových hrách, plavání, běhu, posilování, aerobiku nebo třeba v zimě při lyžování, ale i ti, kterým zkrátka usnadní a zlepší život s oční vadou bez brýlí.

Potenciální ohrožení zraku nezpůsobují pouze sluneční paprsky, rizikový může být i vítr, písek nebo kouř z letního grilování. Skutečně mohou poškodit oči?

Pokud byste byli vystaveni silnému kouři delší dobu, pak ano. Největším nebezpečím však bývá rozžhavený popel, který poletuje vzduchem a při průniku do oka může popálit jeho povrch nebo rohovku. To patří k nejhorším úrazům oka, nemluvě o tom, že takové zranění je velmi bolestivé. Okamžitá návštěva očního lékaře je v takovém případě nezbytná.

Riziko pro lidský zrak představuje také koupání v rybnících nebo přírodních nádržích, které se potýkají s mikrobiologickým znečištěním či nadlimitním výskytem sinic. Jak mohou mikroorganismy poškodit oči?

Koupání v těchto vodách je rizikové z toho důvodu, že se v nich velmi často nacházejí kromě sinic i jiné bakterie, které mohou při kontaktu očí s vodou způsobit zánět spojivek či rohovky. Proto je vhodné oči po koupání a potápění v rybníce, jezeru či v moři propláchnout čistou vodou nebo umělými slzami.

Může být pro oči nebezpečné koupání v bazénu kvůli účinku chloru?

Ani ne tak kvůli chloru, ale zase kvůli mikroorganismům. Nebezpečí se týká především těch, kteří při plavání používají kontaktní čočky. Ty totiž fungují jako houba a zadržují vodu. Problém je v tom, když voda – ať už čerstvá, nebo chlorovaná – obsahuje bakterie nebo parazity. Jedním z nich je prvok akantaméba, který se v krajních případech může usadit v prostoru mezi okem a čočkou, a tím způsobit intenzivní zánět rohovky, který může přejít až ve slepotu. Bezpečnější je proto plavat bez kontaktních čoček, případně zvolit ty jednorázové, a po koupání oči ihned vypláchnout. Ke zvážení jsou plavecké brýle s kvalitní těsností kolem očí.

Poškodit zrak si prý můžeme i v případě, že se sportu a koupání zdaleka vyhýbáme. Stačí, když dlouhodobě pracujeme v klimatizovaných prostorách. Proč?

Ve snaze vytvořit příjemné prostředí je dnes většina pracovišť vybavena centralizovaným klimatizačním systémem, klimatizaci mají byty, automobily i veřejná doprava. Lékaři však postupně objevují její negativní dopad na zdraví, především na možnost poškození očí. Klimatizační jednotky snižují vlhkost, a tím dochází k osychání povrchu oka – spojivky a rohovky. Se snižováním teploty prostředí klesá zároveň schopnost Meibomových žláz vylučovat olejnatý sekret, který má jako součást lipidové složky slzného filmu zabránit slzám příliš rychlému odpařování. Oči jsou pak zarudlé, svědí, pacienti dokonce někdy uvádějí, že mají pocit, jako by v nich měli písek. A suché oko je pak mnohem náchylnější ke vzniku zánětů, proto je potřeba slzy doplnit kapáním i umělých slz. Záněty v očích mohou způsobovat také plísně, bakterie a viry, které se nacházejí v klimatizačním potrubí.

MUDr. Markéta Brožková, FEBO



Od roku 2012 je lékařkou pražského týmu oční kliniky Lexum. Absolventka 1. lékařské fakulty UK v Praze má zkušenosti i z několika mezinárodních stáží, např. na Oční klinice v Paříži. Podílí se na vyšetřeních pacientů s dioptrickými vadami zraku, šedým zákalem a onemocněním sítnice a sklivce.