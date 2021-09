Podle další hypotézy je Moderna účinnější než Pfizer, protože má mezi první a druhou dávkou delší prodlevu. Čtyři versus tři týdny. Americké centrum své výsledky opírá o tři po sobě jdoucí analýzy zdravotního stavu 600 tisíc nakažených ve 13 amerických státech od dubna do poloviny července 2021.

Panel nezávislých odborných poradců amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) před víkendem doporučil aplikaci třetí dávky vakcíny firem Pfizer jen pro osoby starší 65 let nebo ty, kterým hrozí těžký průběh nemoci. V příštích dnech se má agentura vyjádřit rovněž k potřebě dalších dávek u vakcín od firem Moderna a Johnson & Johnson.

Všechny tři americké vakcíny jsou dostupné i v Evropské unii a České republice, navíc Pfizer a Moderna jsou nejčastěji aplikovanými. Účinnost Astra Zeneky - poslední povolené vakcíny Evropskou lékovou agenturou EMA – proti deltě je obdobná jako u látky Johnson & Johnson. Podle studie zveřejněné v červenci v New England Journal of Medicine je 66procentí. Ruská vakcína Sputnik a čínský Sinovac deklarují také podobná čísla, zde se ovšem musíte spolehnout pouze na tvrzení státního výrobce a vládních orgánů.

